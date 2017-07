Elon Musk este, de departe, unul dintre cei mai fascinanti si de succes oameni din lume, si aceste fapte sunt cu atat mai impresionante cu cat fondatorul Tesla a avut un parcurs profesional si personal deloc usor. Peste o suta de ani, cand noi nu vom mai fi, masinile si navele spatiale ale lui Musk vor face, in continuare, inconjurul lumii. Cine este liderul Tesla si SpaceX, ce parcurs al vietii a avut si cum a depasit obstacole in fata carora cei mai multi dintre noi ar fi dat inapoi? Mai important, ce putem invata de la el?

Musk face nota discordanta cu ceilalti miliardari ai lumii, fiind mai excentric, poate mai visator decat multi altii si, in mod sigur, “aduce” a Tesla, ca spirit si atitudine, gandind in perspectiva. De aceea este si un individ care merita studiat – nu primesti informatii interesante studiind ordinarul, banalul.

In acest articol, cumulat cu infograficul realizat de FundersandFounders, incercam sa oferim raspunsul unor intrebari care l-au definit pe Musk – cum si-a dat seama ce vrea in viata, cum a facut rost de primii bani, pentru a incepe business-ul, si cate altele “a ingropat”, inainte de a avea succes.

Viata lui Elon Musk = Decizii + Circumstante + Rezultate

Viata este o combinatie de decizii – lucruri pe care le faci; de circumstante – lucruri pe care le fac altii sau ti se intampla, politica de exemplu, si de rezultate – deciziile tale + circumstantele.

Este corect sa spunem ca Elon Musk este rezultatul deciziilor pe care le-a luat, si mai putin rezultat al unor circumstante. El pare ca a fost decis inca de la inceput, nelasand, pe cat posibil, multe lucruri la voia intamplarii.

Atunci cand ne plangem despre viata noastra, in general ne plangem de circumstante, nu de deciziile luate de noi insine. Parem chiar fixati pe acest lucru – ne plangem de politica, de deciziile luate de “liderii” nostri, de Guvern sau Parlament, ne plangem de altii – de noi insine, mai rar.

Musk s-a nascut in Africa de Sud – este doar o circumstanta: buna sau rea, nu conteaza. Ce este interesant este ca, de mic, si-a dorit sa ajunga in State. De ce? Aici devine interesant.

Musk nu a facut multa lumina biografului sau despre conditiile copilariei sale, spunand doar ca viata cu tatal sau a fost “un calvar” si ca a experimentat tortura emotionala intensa. Cu toate acestea, atunci cand parintii lui au divortat, tanarul de 9 ani care urma sa fondeze Tesla a ales sa ramana cu tatal, in loc de mama lui.

Musk considera ca tocmai perioada aceea extrem de dificila l-a intarit, i-a oferit determinarea necesara pentru a visa ca va ajunge ceva in aceasta viata, hotarand ca, atunci cand se va ivi prima sansa, va pleca in State.

Te fac conditiile dificile sa fii mai puternic sau, din contra, te slabesc? Acest lucru tine, pana la urma, de fiecare dintre noi. Musk a ales sa viseze si o face in continuare, prin idei care pot parea absurde – nave spatiale, masini care par scoase din filme SF, tuneluri pe sute de kilometri, construite subteran. Toate acestea, in timp ce lupta cu o concurenta acerba.

Un moment important in evolutia lui Musk a fost atunci cand a intrat in contact cu primul sau computer – a venit cu o carticica care te invata sa programezi in BASIC. Workbook-ul ar fi trebuit in mod normal sa fie studiat timp de 6 luni pana cand ai fi putut sa il stapanesti, Musk insa a decis sa stea treaz timp de trei nopti, si l-a parcurs pe tot. In 3 zile, practic era un programator, dupa standardele anului 1984. Noul sau talent i-a adus si primul sau succes – a scris un joc video numit Blastar pe care l-a vandut pentru 500 $.

In unele zone, nu poti invata mai repede decat iti este permis – Universitatea de Drept tine un numar de ani, Medicina un numar fix de ani, Arhitectura la fel. Atunci cand alegi, insa, sa inveti de unul singur – programare, muzica sau pictura, limitele ti le autoimpui. Si Musk a ales sa mearga “pe fast forward”.

S-a murdarit pe maini. La propriu

Musk nu are si nu a avut nicio problema in a se murdari pe maini. Din contra, cand s-a mutat in Canada, la varsta de 17 ani, s-a angajat ca lopatar intr-o camera cu boilere. Chiar si acum, cand este miliardar, Musk uneori munceste alaturi de cei care construiesc, fizic, produsele.

Comparat cu alti oameni si alte companii, Musk are intreg planul vietii sale pe hartie. Ba chiar l-a facut public. Va muri pe Marte, dupa ce ajuta un milion de oameni sa ajunga acolo, la un pret de 500.000 $/bilet. Este usor sa nu crezi acest lucru, sa spui ca este doar marketing – insa Musk a mai fost contrazis de multiple ori si, de fiecare data, ce a spus el s-a adeverit.

O strategie similara, dar la cote mai mici, au si Jeff Bezos, fondatorul Amazon, Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, si a avut si Steve Jobs, fondatorul Apple – fiecare anunta un termen in care ar urma sa realizeze ceva anume. Acest lucru iti impune sa te tii de cuvant.

Musk priveste in viitor, si nu inapoi. A avut un trecut tragic si, poate, acesta este si motivul – primul sau copil i-a murit la varsta de 10 luni. A divortat de sotie. Pe plan profesional, primele trei rachete lansate de el au explodat – una chiar distrugand un cargo scump al NASA. Mai mult, a ratat deadline-uri, a calculat gresit costurile, ba chiar a trebuit sa spuna catre 400 de clienti ca trebuie sa plateasca suplimentar 17.000 $ pentru fiecare Roadster. Poate ca aceasta lista este suficienta pentru ca multi oameni sa se blocheze si sa se gandeasca serios sa se apuce de altceva.

Cu toate erorile sale, Musk este capabil de a fi un om incredibil – la cei 44 de ani ai sai, priveste in fata si spune ca mai are multe nave spatiale de lansat in spatiu, mai multe masini de produs, mai multe panouri solare futuriste, mai multe vise de dus la indeplinire.

Comparat cu ce face acum, primul sau business poate parea ridicol de previzibil – vindea componente de computere din dormitorul sau, in facultate. Probabil multi dintre IT-istii actuali din Romania au pornit similar, in campusul din Politehnica sau caminele ASE-ului. Daca vrei sa incepi ceva, incepe…de absolut oriunde. Pe parcurs, vei realiza ce iti doresti, cu adevarat.

Lipsa de bani

Majoritatea oamenilor ar spune ca lipsa banilor ii impedica sa isi puna in aplicare ideile de startup-uri. Biograful lui Musk spune exact cati bani a avut Musk – el si fratele sau Kimbal aveau 28.000 $, veniti de la tatal lor, si 6.000 $ de la prietenul lor Greg Kouri, care a si devenit cofondator al Zip2.

Astazi, ajustat inflatiei, cei 34.000 $ ar insemna echivalentul a 53.000 $. Aceasta suma a fost suficienta pentru a-si deschide un birou in Palo Alto. Musk si fratele sau dormeau la birou pentru a economisi bani, faceau dus in dusurile comune si rezistau cu mancare dietetica.

Musk a realizat ca daca doreste sa faca ceva legat de spatiu, problema nu sunt banii, cat cunostintele. Mai multi miliardari au aruncat cu bani spre construirea de proiecte spatiale, majoritatea esuand. Asa ca tanarul Elon a insistat sa se intalneasca cu cat mai multi experti aerospatiali, si-a cumparat carti pe care “le-a devorat”, invatand cat mai multe lucruri despre spatiul cosmic si propulsia rachetelor.

In toate proiectele sale exista un pattern – promite ceva super ambitios, intarzie dezvaluirea de cateva ori, dezvaluie intr-un sfarsit produsul, promite sa il oferi cat mai curand, intarzie data de livrare ca, mai apoi, sa iesi pe piata cu un produs care DEPASESTE asteptarile.

Invatam in facultate ca poti avea 2 din cele trei lucruri, cand vine vorba de design – extraordinar, rapid sau ieftin. Musk nu pare sa faca compromisuri in ceea ce priveste extraordinarul. A facut progrese cand vine vorba de ieftin (a reusit sa construiasca nave spatiale de 100 de ori mai ieftine decat cele initiale), asa ca face rabat de la viteza. Model X, de exemplu, a intarziat doar…trei ani.

Lui Elon Musk i-au trebuit 4 incercari pentru a lansa prima sa racheta. Aparent este o cifra mare, insa concurentii lui au distrus chiar mai multe in primele lor incercari. Diferenta cheie a fost, insa, faptul ca Musk avea bani pentru a lansa DOAR 4 rachete. Daca a patra nu ar fi zburat, probabil compania lui s-ar fi prabusit.

Elon Musk spune, in cartea Elon Musk: Tesla, SpaceX and the Quest for a Fantastic Future ca “mai degraba mi-as face seppuku decat sa esuez”. Asa gandeste el – da, poate intarzia, da, se poate impiedica de cateva ori, ba chiar poate fi dat afara din compania pe care o conduce, insa el nu renunta.

Nu poti sa esuezi, decat daca renunti. Viitorul ne va raspunde intrebarii: va reusi Elon Musk sa trimita 1 milion de oameni pe Marte, printre care si el?

Sursa infografic: FundersandFounders