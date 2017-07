Cosmos Group, companie telecom, lanseaza IQFix, o unitate de service specializata in reparatii rapide pentru telefoane, tablete, laptopuri si accesorii conexe. Deschis in fiecare zi, laboratorul IQFix ofera o varietate de servicii de reparatii „in timp record pentru dispozitivele aflate in afara garantiei, precum si o asigurare de 6 luni pentru reparatia efectuata”.Investitia in business s-a ridicat la 80.000 de euro.

Primul laborator concept IQFix, noua afacere a Cosmos Group isi propune sa realizeze reparatii rapide, indiferent de problema tehnica intalnita sau tipul de dispozitiv. Unitatea de service in sine reprezinta o experienta interesanta, fiind construita ca un laborator deschis in care poti urmari de la punctul zero si pana la finalitate intregul proces prin care aparatul tau este reparat.

„Indiferent ca este vorba despre suport tehnic pentru renumitele marci de smartphone (Apple, Samsung, Huawei, Lenovo, Asus etc.), cele mai noi produse lansate pe piata sau de accesorii, echipa tehnica IQFix poate rezolva probleme hardware precum componente sparte sau daune produse de apa, precum si instalari software, transferuri securizate de date sau back-up, verificare anti-virus si altele. Clientii IQFix beneficieaza de un serviciu de diagnosticare a produsului gratuit si de o reducere de cost atunci cand un produs necesita interventii separate pentru o varietate de defecte”.

Centrul de service IQFix se afla in Piata Victoriei din Bucuresti, in cadrul cladirii America House, dar serviciul este disponibil la nivel national, prin intermediul unui sistem de comanda on-line. Mai exact, clientii IQFix au posibilitatea de a trimite telefonul, laptopul sau tableta in service de la domiciliu sau birou prin serviciul de curierat oferit gratuit de companie. Fiind membru al Cosmos Group, IQFix ofera clientilor posibilitatea de a preda produsul defect la oricare dintre cele 20 de magazine IQBox din Timisoara, Constanta, Brasov, Galati, Ploiesti, Braila, Baia Mare, Targu Jiu, Giurgiu si Bucuresti.