Rezultatele financiare recente ale Apple aduc compania condusa de Tim Cook la o valoare de 800 de miliarde de dolari, intarindu-si pozitia de lider in topul celor mai valoroase companii si distantandu-se de Google, potrivit News.ro.

Vedeta celui de-al treilea trimestru fiscal din 2017 a fost, in mod evident, iPad. Vanzarile de iPad-uri au crescut, fapt care nu s-a mai intamplat din 2014. Fata de anul anterior, vanzarile de iPad-uri au fost mai mari cu 15%. In trimestrul al treilea, Apple a vandut 11,4 milioane de tablete, obtinand venituri pe acest segment de 4,96 miliarde de dolari. Cresterea fata de trimestrul precedent este de 28%. Iar asta in timp ce, pentru aceeasi perioada, vanzarile de iPhone-uri au scazut cu 19%. Pentru Apple este un sezon atipic, in care tabletele eclipseaza smartphone-urile.

Din pacate pentru compania condusa de Tim Cook, cresterea numarului de unitati vandute nu a adus si o crestere de acelasi calibru a veniturilor. Acestea au inregistrat o crestere de doar 2%.

Dezechilibrul vine din faptul ca cresterea vanzarilor este adusa de noul model ieftin de iPad. In martie anul acesta, Apple a lansat un inlocuitor pentru iPad Air 2, care costa 329 de dolari. Compania americana a ales o marja mai mica de profit pentru a creste vanzarile, ceea ce este atipic pentru Apple.

