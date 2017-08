Brandul auto Dacia este cel mai valoros brand romanesc in 2017, si de altfel singurul care depaseste un miliard de euro. Acest lucru nu vine ca o mare surpriza – Dacia este un brand solid, popular, si a fost practic singurul brand auto care putea fi cumparat in Romania pana in 1989. Preluarea de catre Renault in 1999 a marcat un reviriment al brandului, iar astazi Dacia este al doilea brand din portofoliul Renault ca vanzari, cu 90% din productie vanduta in 34 de tari.

In fecare an, firma de evaluare si strategie Brand Finance evalueaza mii de branduri globale si nationale. Cele mai valoroase branduri romanesti in 2017 sunt incluse in raportul Brand Finance Romania 50.

In privinta industriilor prezente in clasament, in afara de categoria “auto” care este cu totul singulara, sectorul de retail se distinge prin cele 10 branduri care valoreaza impreuna peste 796 milioane euro. Cele mai valoroase intre acestea sunt platforma de e-commerce eMAG si retailerul Dedeman.

Ajuns astazi al doilea cel mai valoros brand romanesc, cu o valoare de 361 milioane euro, eMAG a fost infiintat de trei tineri antreprenori in 2001 intr-un apartament de bloc – echivalentul local al “garajului” din Silicon Valley. Alimentat de investitiile fondului global Naspers, care intre timp a devenit actionar majoritar, eMAG a crescut exponential, devenind cel mai mare retailer online din Romania. “Amazonul romanesc” si-a pastrat spiritul antreprenorial, adaugand constant noi categorii de produse pe platforma sa, in timp ce isi continua expansiunea in Europa de Est. Brandul eMAG a depasit astfel valoarea insumata a brandurilor celor mai mari 3 banci din piata: BCR, Banca Transilvania si BRD.

Al treilea cel mai valoros brand romanesc, Dedeman, a excelat in modelul de business mai degraba traditional al magazinelor de materiale de constructii si pentru amenajari interioare – dar a valorificat tendintele moderne de amenajare a casei, bricolaj de tip do-it-yourself (DIY) si comert modern (cash & carry). Cu o valoare de 206 milioane euro, este in acelasi timp cel mai valoros brand cu actionariat 100% romanesc. Brandul a crescut si prin extinderea perseverenta a retelei nationale – chiar si in timpul crizei economice – depasind competitori internationali puternici si devenind lider incontestabil de piata.



*Valorile sunt calculate in milioane de dolari, iar in text brandurile se regasesc in milioane de euro

Digi (RCS&RDS) este pe locul 5, cu o valoare de 150 milioane euro, fiind in acelasi timp cel mai puternic brand de telecom – cu cote de piata importante in telefonia fixa si mobila, Internet si date, televiziune prin cablu in Romania si Ungaria, precum si in Italia si Spania, unde serveste mari comunitati de romani. Brandul a crescut atat organic cat si prin fuziuni si achizitii, si a avut o prezenta publica discreta pana la listarea recenta la Bursa de Valori Bucuresti. Ramane de vazut daca noile rigori de transparenta vor conduce la intarirea sau la slabirea brandului in anii urmatori.

Cu o valoare de 112 milioane euro si plasandu-se pe locul 7, Bitdefender este cel mai valoros brand de tehnologie al Romaniei. Brandul de software antivirus a crescut puternic, alimentat de nevoia globala de protectie in era revolutiei digitale. In mod constant clasat ca fiind cea mai buna solutie antivirus in topurile internationale, solutiile Bitdefender ajung la sute de milioane de utilizatori in toata lumea ­– cu un mare potential de crestere in Europa si USA.

Pentru cei care isi pun numele personal la bataie intr-o afacere riscurile sunt evidente, dar reusita face ca numele sa devina o marca de incredere pentru clienti si parteneri. Ion Tiriac, faimosul si originalul jucator de tenis din anii ’70, a facut acest lucru, transformandu-si numele intr-un brand; Brand Finance a evaluat brandul Tiriac in diversele sale asocieri comerciale, ajungand la o valoare de 52 milioane euro, pe locul 15 in clasament. Experimentatul om de afaceri a dezvoltat afaceri in sectoarele auto, imobiliare, servicii financiare, energie etc. si a creat treptat un holding care promite sa dezvolte un brand puternic si durabil.

Branduri noi ca eMAG, Dedeman, Digi, Bitdefender or Tiriac – create si dezvoltate de antreprenori in ultimii 28 de ani – ocupa mai mult de jumatate din clasamentul Brand Finance Romania 50, generand o valoare totala de peste 1,5 miliarde euro. Alte branduri valoroase au adunat insa o istorie lunga, uneori de peste un secol, iar unele dintre acestea sunt inca in proprietatea statului. Din pacate, astfel de branduri atat de importante pentru public – cum ar fi Tarom sau CFR – sunt neglijate de catre statul-proprietar, in ciuda potentialului lor considerabil. Cu toate acestea, exista si o exceptie notabila, respectiv brandul CEC Bank, evaluat la 56 milioane euro. Acesta este un exemplu perfect despre cum lideri vizionari si manageri performanti pot intoarce soarta unui business de stat in declin, si il pot plasa intre cei mai puternici concurenti.

Brandurile bancare contureaza un sector puternic in studiul Brand Finance Romania 50, iar trei dintre acestea se plaseaza intre primele zece branduri. Pe locul 6, Banca Transilvania este cel mai valoros brand bancar romanesc, evaluat la 130 milioane euro, in timp ce BCR si BRD, evaluate la 111 si respectiv 103 milioane euro, ocupa locurile 8 si 9. Fondata de antreprenori cu viziune in inima Transilvaniei in 1993, banca cu acelasi nume a depasit rand pe rand competitori cu mai multa vechime si marime, in special in ultimul deceniu, ajungand astazi a doua banca din Romania dupa active. Succesul brandului sau poate fi atribuit unei pozitionari convingatoare, care atrage cele mai dinamice segmente de clienti.

“Evaluarea brandurilor face vizibila valoarea generata de acestea. Raportul Brand Finance Romania 50 este un prim pas in a intelege mai bine mecanismul prin care brandurile creeaza valoare, si in a folosi aceasta analiza in beneficiul partilor interesate. Europa de Sud-Est devine tot mai importanta in economia globala, iar rolul brandurilor locale creste pe masura – si este momentul ca acestea sa primeasca o atentie sporita.” David Haigh, CEO Brand Finance

“Brandurile sunt frecvent neglijate deoarece, in general, reglementarile contabile curente nu permit reflectarea valorii reale a activelor necorporale in situatiile financiare. Pentru a depasi acest neajuns, jucatorii economici experimentati urmaresc valoarea brandurilor prin evaluarea lor periodica. A venit timpul ca brandurile romanesti sa faca acelasi lucru.” Mihai Bogdan, Managing Director, Brand Finance Romania

In plus fata de analizarea brandurilor individuale, Brand Finance a inclus in prezentul studiu si cele mai valoroase 10 portofolii de branduri, evaluate pentru acele companii care exploateaza mai mult de un brand pe piata. Aceste 10 portofolii prezentate cuprind peste 40 de branduri locale cunoscute, dintre care cele mai valoroase au fost incluse individual in clasamentul Romania 50 2017. Astfel, Ursus Breweries are cel mai valoros portofoliu multi-brand local, evaluat la 115 milioane euro. Producand una din fiecare trei beri cumparate in Romania, portofoliul poarta cu mandrie numele Ursus, cunoscuta bere premium veche de 140 de ani.