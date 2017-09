Campania eMAG, Revolutia Preturilor, se desfoara de astazi pana pe 21 septembrie si ofera reduceri la o gama semnificativa de produse. Iata trei produse din gama de electrocasnice, ale caror preturi sunt reduse cu pana la 40%.

Reduceri la electrocasnice: Combina frigorifica Beko

Modelul Beko, clasa energetica A+, cu un volum total de 325 litri, din care 235 litri reprezinta partea de frigider, este dotat cu 4 rafturi in zona frigiderului, 3 compartimente in congelator, usi reversibile si dispenser de apa.

Beneficiaza de functia Active Fresh Blue Light ce mentine efectul de fotosinteza prin lumina albastra, activa permanent, care creste durata de conservare a legumelor si a fructelor cu 30% fata de un compartiment standard. Rafturile din sticla securizata sunt rezistente pana la 25 kg si compartimenteaza in mod ideal spatiul disponibil.

De asemenea, display-ul incorporat pe usa combinei frigorifice are functionalitate multipla: inregistrare (60 secunde) si redare de mesaje vocale, timer (alarma) si ceas.

Mai multe detalii si pretul combinei, aici.

Masina de spalat rufe Whirlpool FreshCare

Caracteristicile modelului Whirpool Fresh Care sunt: viteza de centrifugare de 1200 rpm, capacitate de incarcare de 7 kg, clasa energetica A++ si prezinta noua programe, de la sport, bumbac, sintetice, mix si altele.

Masina de spalat este dotata cu optiunea FreshCare+, datorita careia rufele raman proaspete in masina de spalat pana la 6 ore dupa termina ciclului de spalare. De asemenea, este dovedit ca FreshCare+ ajuta la prevenirea si reducerea cu 99,9% a numarului de acarieni, bacterii si microbi in timpul procesului de spalare.

Detalii despre Whirpool FreshCare si pretul acesteia, redus cu 39%, gasesti aici.

Masina de spalat vase incorporabila Bosch

Masina de spalat vase incorporabila Bosch are o capacitate de 12 seturi, cinci programe, trei functii speciale si beneficiaza de clasa energetica A++. Este dotata cu timer si functie de preselectare pentru diverse programe, astfel incat poti gestiona aparatul in mod confortabil, la orice ora. Load Sensor (senzirul de incarcare) economiseste automat apa si energia pnetru mai putine vase, in timp ce schimbatorul de caldura permite alegerea temperaturii potrivite pentru ingrijirea optima a vaselor, iar Aqua Sensor regleaza utilizarea apei in functie de tipul si gradul de murdarire, utilizand fascicule de lumina pentru a gestiona clatirea.

Poti cumpara masina de spalat vase Bosch, redusa cu 38%, aici.

WALL-STREET.RO foloseste unelte de marketing afiliat. Cumparand prin link-urile de mai sus, site-ul nostru primeste un comision din partea retailerilor pe care ii promovam.

Sursa foto: Stokkete/Shutterstock