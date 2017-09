“In fiecare an, in decembrie, derulam un sondaj in randul clientilor in cadrul caruia ii intrebam care sunt motivele pentru care continua sa lucreze cu noi. Ei au mentionat primptitudinea, competenta tehnica si modul cum au fost tratati in timpul livrarilor”, a explicat Logofatu in cadrul FastForward business summit organizat de wall-street.ro.

Compania s-a imprumutat, recent, de pe piata de capital, printr-un plasament privat, iar obligatiunile au fost listate ulterior pe piata AERO. Impurumutul, in valoare de un million de euro a fost utilizat pentru achizitionarea firmei Gecad Net.

La ce afaceri se asteapta compania pentru acest an?

In prezent, cele doua socitati sunt in faza de integrare a afacerilor, iar actionarii se astepata ca aceasta preluare sa duca la cresterea de 300 de ori a afacerilor companiei fata de momentul infiintarii.

“Daca in 2016 am inregistrat o crestere de 100 de ori fata de acum 10 ani, teoretic am putrea anul acesta sa aratam o crestere de 300 de ori fata de aceleasi interval, pentru ca am facut o achizitie. Este pentru prima data cand cumparam o companie si vom descoperi impreuna daca vom avea success. Acum ne aflam in faza de integrare a serviciilor si in special a echipelor celor doua comapnii pentru a avea, impreuna, un portofoliu mai relevant pentru cleintii nostril”, a mai spus Logofatu.

Totodata, el a mentionat ca, probabil, in luna octombrie se va realiza o noua majorare a capitalului, astfel incat se va ajunge la capitaluri proprii de un million de euro si imprumuturi de 3 milioane de euro, inclusive cea mai recenta emisiune de obligatiuni.

Cum arata viitorul Bittnet?

Finanatrea pe piata de capital este pentru fondatorul Bittnet importanta inclusive in relatia cu finantatorii (bancile) care privesc cu ochi buni imprumuturile pe termen lung, obtinute prin emisiuni de obligatiuni.

Cristian Nacu, consultant independent si fost partener al fondului de private equity Enterprise Investors (EI), sustine ca fondatorii Bittnett au facut corect pasii necesari pentru finantarea afacerii ins ape viitor trebuie sa faca efotturi pentru a tine pasul cu ritmul pe care chiar ei l-au impus.

“Pe masura ce aduc investitori, trebuie sa continue sa performeze si din ce in ce mai repede. Atunci apar problem de structura interna, asa ca trebuie sa profesionalizeze managementul, sa delege mai mult, lucruri care vin firesc intr-o companie care creste”, a mai spus Nacu.

Sursa foto: Ovidiu Udrescu