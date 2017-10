Reducerile eMAG sunt saptamana asta la o gama variata de electronice, de la televizoare si jocuri, la accesorii auto. Am selectat pentru tine cateva electronice care sunt la reducere pe eMAG.

Reduceri eMAG: Televizor LED Star-Light

Daca sunteti in cautarea unui televizor LED ultra-slim cu ecran HD, acest televizor poate reprezenta alegerea perfecta. Televizorul Star-Light este dotat cu cele mai noi tehnologii si beneficiaza de toate porturile necesare pentru a face mai usoara conectarea la orice sursa de semnal. Slotul CI+ este si el prezent. Acest slot este unul foarte important, prin intermediul sau reusind sa eliminati o buna parte din cabluri. Astfel, nu mai aveti nevoie de decodorul clasic folosit de distribuitorii de televiziune prin cablu si puteti opta pentru decodorul pe slot CI+. Eliminati astfel decodorul vechi, cablurile eferente si o telecomanda suplimentara.

Televizor LED Star-Light se afla in oferta eMAG si se vinde cu o reducere de 25%. Afla pretul AICI!

eBook Reader New Kindle, in oferta eMAG

Cu 11% mai subtire si cu 16% mai usor decat cel din generatia anterioara, Kindle este mai usor decat o carte. Spre deosebire de ecranele tabletelor si smartphone-urilor, display-ul acestui e-book dispune de un contrast ridicat, ceea ce elimina efectul de orbire in orice situatie, chiar si in lumina directa a soarelui. Dupa o singura incarcare, dispozitivul are o autonomie de cateva saptamani. Terminalul se incarca complet, printr-un cablu USB, in aproximativ 4 ore.

eBook Reader New Kindle se vinde cu o reducere de 29%. Vezi AICI mai multe detalii!

Consola Xbox One Slim, la reducere pe eMAG

Noul controler Xbox dispune de un design simplificat, manere texturate si tehnologie Bluetooth pentru jocuri pe dispozitive Windows 10. Bucurati-va de un buton personalizat si de o raza wireless extinsa si conectati cu orice set compatibil de casti cu mufa jack 3.5mm. Cu de 4 ori mai mare decat rezolutia standardului HD, 4K Ultra HD ofera imaginea cea mai clara, filmul cel mai realist. Flux de continut 4K pe Netflix si Amazon Video, vizualizati filme Ultra HD Blu-Ray la fidelitate vizuala uimitoare cu High Dynamic Range.

Consola Xbox One Slim se vinde la eMAG cu o reducere de 15%. Vezi pretul AICI!

