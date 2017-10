Ministrii de interne din statele G7 si reprezentanti ai Google, Facebook, Twitter si Microsoft s-au reunit joi si vineri pe insula italiana Ischia, unde au luat decizia de a pune in aplicare impreuna un plan de actiune vizand blocarea 'continuturilor cu caracter terorist', a indicat Marco Minniti, intr-o declaratie de presa, scrie Agerpres.

'Este pentru prima data' cand statele G7 si reprezentantii gigantilor internetului se afla la aceeasi masa, a subliniat ministrul italian, amintind ca internetul 'a fost un mijloc de recrutare, de antrenament si de radicalizare important pentru combatantii straini'.

Caderea orasului Raqqa, fieful Statului Islamic (SI) in Siria, 'este o infrangere militara foarte dura (pentru SI), dar aceasta nu inseamna ca aceasta grupare nu mai exista', a avertizat ministrul italian.

'Am abordat in detaliu activitatile de prevenire si am discutat mai intai despre cum sa luptam impotriva revenirii combatantilor straini in tarile de origine. Am decis sa strangem impreuna informatiile si sa le punem in comun', a mai explicat Minniti.

Dupa eliberarea orasului Raqqa, ingrijorarile sunt legate mai ales de soarta celor aproximativ 25.000-30-000 de luptatori straini, printre care 5.000 veniti din Europa, bine antrenati si susceptibili sa se raspandeasca in multe tari.

