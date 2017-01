Austria are nevoie de ”o lege care sa interzica islamul fascist”, a spus Heinz Christian Strache in fata catorva mii de sustinatori care participau, la Salzburg, la reuniunea de Anul Nou a FPOe, scrie News.ro.

”Haideti sa punem capat acestei politici de islamizare, altfel, noi, austriecii, noi, europenii, vom ajunge la un sfarsit abrupt”, a indemnat Strache, parand sa se refere la politicile coalitiei guvernamentale.

Partidul Popular din Austria (OeVP), care face parte din coalitia de guvernare, a indemnat miercuri la aprobarea a doar jumatate din numarului de cereri de azil, si anume aproximativ 17.000.

”Avem nevoie de zero si minus imigratie”, i-a replicat Strache.

Orice lege impotriva unor elemente extremiste ale islamului este necesar sa semene legii prin care Austria a interzis, dupa al Doilea Razboi Mondial, partidul nazist si simbolurile naziste, a declarat un purtator de cuvant al partidului, caruia i s-au cerut clarificari.

Mesajul antimusulman al FPOe a prins la o larga majoritate a electoratului austriac. Candidatul formatiunii la presedintie Norbert Hofer a fost invins in repetarea turului doi al alegerilor, luna trecuta, insa a obtinut 47% din voturile exprimate.

Aceasta tara cu aproximativ 8,7 milioane de locuitori a primit, incepand din vara lui 2015, peste 130.000 de solicitari de azil de la persoane care fug din calea razboiului si saraciei din tari ca Afganistan, Siria si Irak.

Aproximativ 600.000 de musulmani, dintre care unii au ajuns in Europa in timpul crizei migratiei, traiesc in Austria. FPOe, care a indemnat de mult la interzicerea purtarii valului integral, cere totodata o modificare a modului in care sunt luati in ingrijire refugiatii.

Statul si nu ONG-uri, ca asociatia catolica de caritate Caritas, ar trebui sa sa se ocupe de ingrijirea lor, pentru a se asigura ca banii sunt cheltuiti in mod eficient, a declarat Hofer sambata la acest eveniment.

Sursa foto: Aleksei Lazukov / Shutterstock