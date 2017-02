Departamentul pentru Securitate Interna a pregatit un nou ghid pentru agentii de imigratie, care are ca scop accelerarea extradarilor, prin respingerea cererilor de azil mai devreme in proces, relateaza Reuters.

Noile reguli, incluse intr-o nota interna cu propuneri, datata din 17 februarie, dar care nu a fost trimisa inca angajatilor, le cere agentilor sa admita numai solicitantii care au sanse mari de a primi, in cele din urma, azil, dar nu ofera criterii specifice privind teama de persecutie in cazul repatrierii, potrivit News.ro.

Astfel, ghidul prevede ca ofiterii sa “ceara toate informatiile relevante” pentru a stabili daca un solicitant prezinta “suspiciuni credibile” de persecutie in tara sa de origine – principalul obstacol cu care se confrunta migrantii de la granita SUA - Mexic, cand cer azil. In baza legii imigratiei si nationalitatii, un solicitant trebuie sa demonstreze, in general, o “temere bine fondata de persecutare din motive de rasa, nationalitate, apartenenta la un grup sau opinie politica”.

Avocatii spun ca orice solicitant care indeplineste criteriile in interviurile lor initiale trebuie sa aiba dreptul sa isi pledeze cazul in instanta. Ei se opun incurajarii ofiterilor de azil sa ia o pozitie mai stricta privind respingerea cererilor. Interviurile pentru evaluarea nivelului de suspiciune credibila sunt facute aproape imediat dupa depunerea cererilor de azil, adesea la granita sau in centrele de detentie, de agenti.

Trei surse la curent cu nota au explicat ca noile instructiuni au ca scop sa ridice nivelul verificarii initiale. Planul administratiei este sa le ofere ofiterilor care analizeaza cererile de azil o marja cat mai mare de manevra, permitandu-le sa stabileasca cine are sanse sa fie aprobat de un tribunal pentru imigratie si cine nu.

In 2015, numai 18% dintre solicitantii de azil ale caror cazuri au fost analizate de judecatorii de imigratie au primit azil, potrivit Departamentului de justitie. Solicitantii din tarile cu o rata mare de persecutare politica au sanse mai mari sa primeasca azil.

Unii ofiteri de imigratie la curent cu proiectul spun ca se tem ca o crestere rapida a extradarii solicitantilor de azil ar putea pune presiuni pe centrele de detentie deja supraaglomerate si sa creeze probleme de transport. O abordare mai dura pentru solicitantii de azil va fi, daca va fi implementata, unul dintre elementele promise de Donald Trump in campania electorala.

Departamentul pentru Securitate Interna si Casa Alba nu au comentat informatiile. Intre timp, o noua versiune a a ordinului executiv al lui Trump privind imigrantii nu ii va opri pe cei care detin drept de rezidenta (green card) sa intre in SUA, a declarat secretarul pentru Securitate Interna, John Kelly.

Sursa foto: Dan Holm / shutterstock