Autorul atentatului terorist de la Londra este cetatean nascut in Marea Britanie si, in urma cu cativa ani, a fost anchetat de MI5 pentru ca este suspectat de extremism violent, a anuntat premierul Theresa May in Parlament, potrivit News.ro .

Autorul atentatului terorist de la Londra nu era in vizorul serviciilor de securitate in prezent.

Premierul britanic Theresa May a confirmat joi, intr-un discurs sustinut in Camera Comunelor, ca doi romani se afla printre persoanele ranite in atacul de la Westminster. Ea a subliniat ca un “act de terorism a incercat sa reduca la tacere democratia”, dar britanicii nu se tem si nu ezita, potrivit News.ro.

“Un terorist a venit intr-un loc unde oameni de toate nationalitatile si culturile se strang sa sarbatoreasca ce inseamna sa fii liber si si-a varsat furia fara discriminare impotriva unor barbati, femei si copii nevinovati”, a declarat Theresa May, precizand ca a “ fost un atac impotriva oamenilor liberi din toata lumea”.

Filmul evenimentelor din Londra

Premierul Marii Britanii a prezentat filmul evenimentelor de miercuri. “La 14.40 un singur atacator a intrat cu viteza cu masina in pietonii de pe Westminster Bridge, omorand doi oameni si ranind aproximativ alti 40. Pe langa cei 12 britanici internati, stim ca victimele includ trei copii francezi, doi romani, patru sud-coreeni, un german, un polonez, un irlandez, un chinez, un italian, un american si doi greci. Si suntem in contact cu Guvernele tarilor celor raniti”, a spus ea.

May a precizat ca printre raniti se numara si trei ofiteri de politie care se intorceau de la un eveniment in onoarea lor si ca doi dintre ei sunt in continuare in stare grava.

“Atacatorul a parasit apoi vehiculului si a s-a apropiat de un ofiter de politie la Carriage Gates, atacand acel ofiter de politie cu un cutit mare, inainte de a fi impuscat letal de un politist inarmat”, a precizat prim-ministrul.

Ea i-a adus un omagiu politistului injunghiat, care si-a pierdut viata. „A fost membru al comandamentului de protectie parlamentar si diplomatic timp de 15 ani si un soldat in Artileria Regala inainte. A fost un sot si un tata ucis in timp ce isi facea treaba pe care o iubea. A fost un erou, iar actiunile sale nu vor fi uitate niciodata” a spus May.

Ea a transmis condoleante familiei ofiterului si tuturor celor care au fost ucisi sau raniti in atac. Ea le-a multumit serviciilor de interventie pentru profesionalism.

May a explicat ca nu va creste nivelul de alerta terorista. Acesta este in prezent sever, cu un nivel sub cel maxim. Nivelul maxim inseamna ca exista informatii clare privind un atac iminent, ceea ce nu este cazul, a explicat premierul

Ea a confirmat si ca politia a verificat sase adrese si a facut opt arestari in Londra si Birmingham.

CITESTE SI: Patru persoane au murit in atentatul terorist de la Londra, iar alte 40 au fost ranite

Sursa foto: Shutterstock