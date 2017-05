Cel putin 22 de persoane au murit si alte aproape 60 au fost ranite in ceea ce politia britanica numeste un atac terorist la Arena Manchester, unde cantareata pop Ariana Grande sustinea un concert. Politia britanica a arestat un barbat in varsta de 23 de ani in legatura cu atacul de la Manchester.

UPDATE ora 15.05 Jihadistii de la ISIS au revendicat atentatul terorist, care a zguduit noaptea trecuta Manchester. De asemenea, reprezentantii gruparii teroriste au precizat ca nu este vorba de un atentat sinucigas, ci de explozia unui dispozitiv plantat in incinta Manchester Arena, scrie News.ro

”Un soldat al califatului a reusit sa planteze un dispozitiv explozibil la o intalnire a cruciatilor din orasul Manchester”, se arata in declaratia transmisa de jihadistii Statului Islamic.

UPDATE ora 14.40 Politia britanica a arestat un barbat in varsta de 23 de ani in legatura cu atacul in care au fost ucise 22 de persoane , potrivit Agerpres.

"Putem sa confirmam arestarea unui barbat in varsta de 23 ani in sudul Manchester", a declarat politia intr-un comunicat.

Autorul atacului a murit dupa ce a declansat un dispozitiv exploziv.

UPDATE ora 14.20 Premierul britanic Theresa May afirma ca, ”fara indoiala”, Marea Britanie si orasul Manchester sunt victimele unui ”atentat terorist crud”, relateaza The Associated Press, transmite News.ro.

In pofida faptului ca nu este prima oara cand Manchesterul sufera astfel, acesta este cel mai rau atac cu care se confrunta orasul si cel mai rau in nordul Angliei Theresa May

Politia crede ca stie identitatea atactorului, dar nu o dezvaluie imediat, a anuntat premierul britanic.

Atentatul sinucigas, in care au fost ucise 22 de persoane iar alte 59 au fost ranite, este unul dintre cele mai sangeroase din regat, a mai spus May.

Pe de alta parte, secretarul general al Consiliului Musulmanilor din Marea Britanie Harun Khan a condamnat atentatul de la manchester. ”Este ingrozitor, este criminal. Fie ca cine l-au comis sa suporte toate greutatea dreptatii atat in aceasta viata, cat si in urmatoarea”, a declarat Khan, citat intr-un comunicat.

UPDATE ora 10.30 Politia britanica a inchis Victoria Coach Station din Londra si a blocat strazile din jur, dupa ce s-a gasit un pachet suspect , relateaza BBC News, citat de Reuters, potrivit News.ro.

”Un pachet suspect este verificat”, a declarat un purtator de cuvant al Politiei Metropolitane.

Buckingham Palace Road si alte strazi din zona sunt inchise.

UPDATE ora 10.10 Sustinatori ai Statului Islamic sarbatoreau marti, pe retele de socializare, dupa explozia din Marea Britanie, insa gruparea jihadista nu a revendicat presupusa actiune ”terorista”, relateaza Reuters, transmite News.ro.

Conturi de Twitter afiliate Statului Islamic au folosit hashtaguri cu privire la explozie si sub care posteaza mesaje prin care sarbatoresc atentatul. Unii utilizatori indeamna la comiterea unor atacuri asemanatoare in alte parti. Unele mesaje prezinta atentatul ca pe un act de razbunare fata de atacuri aeriene in Irak si Siria.

”Se pare ca bombele fortelor aeriene britanice impotriva copiilor din Mosul si Rakka tocmai au ajuns inapoi la #Manchester", scrie un utilizator, Abdul Haqq, pe Twitter, referindu-se la orase aflate sub controlul jihadistilor in Irak si Siria, impotriva carora lupta o coalitie internationala condusa de Statele Unite, din care face parte si Marea Britanie.

Unii posteaza mesaje prin care se incurajeaza cu altii sa comita atacuri de tip ”lup solitar” in Occident si videoclipuri in care Statul Islamic profereaza amenintari la adresa Statelor Unite si Europei.

Un utilizator afirma ca el spera ca Statul Islamic a comis atacul, insa nicio revendicare nu a fost publicata pe vreunul dintre canalele de propaganda ale gruparii.

”Noi speram ca cel care l-a comis sa fie unul dintre soldatii califatului”, a scris el pe un canal afiliat gruparii, pe reteaua de mesagerie Telegram.

Altii au postat bannere cu mesajul ”inceputul este Bruxellesul si Parisul, iar in Londra formam un stat”, referindu-se la atacuri similare comise anterior de ”lupi singuratici” in Belgia si Franta revendicate de catre grupare.

In cazul in care se va confirma ca este vorba despre un atentat terorist, acesta va fi cel mai sangeros atentat de dupa cele patru atentate sinucigase cu bomba, coordonate, comise in iulie 2005 la Londra, in trei rame de metrou si un autobuz, soldate cu 52 de morti.

UPDATE ora 9.25 Bilantul atentatului de la Manchester Arena a crescut de la 19 la 22 de morti , a anuntat politia britanica.

Seful Greater Manchester Police, Hopkins, a declarat marti, intr-o conferinta de presa, ca fortele de ordine trateaza explozia ca pe un ”incident terorist”.

Politia crede ca atacul a fost comis de o persoana. Atacatorul a murit la fata locului. Hopkins crede ca atacatorul a avut un dispozitiv pe care l-a detonat la fata locului.

Presedintele Klaus Iohannis a postat, marti dimineata, pe Twitter, un mesaj in limba engleza dupa atacul din Manchester, afirmand ca este "revoltat si intristat" de vestile "groaznice", si isi exprima solidaritatea cu Marea Britanie. "Revoltat si intristat de vestile groaznice din Manchester. Gandurile noastre merg catre victime si apropiatii lor. Solidaritate cu Marea Britanie", a transmis Klaus Iohannis.

Pe masura ce participantii, majoritatea tineri, incepeau sa goleasca arena, o explozie a zguduit zona. Confuzia si panica s-au instaurat, oamenii incercand sa paraseasca Arena Manchester, sub sunetul sirenelor de politie si salvare, scrie CNN.com.

Un oficial din SUA considera ca “este probabil” sa fi avut loc un atentat suicidal cu bomba, un tanar fiind identificat ca posibil atentator.

Premierul Theresa May a subliniat ca incidentul este unul terorist. May a convocat o reuniune a comitetului de urgenta al Guvernului COBRA marti, la ora locala 9.00 (11.00, ora Romaniei). May a anulat evenimentele de campanie de marti. ”O sursa conservatoare a declarat pentru The Press Association ca premierul a suspendat campania in vederea alegerilor generale”, a anuntat marti Sky News.

"In prezent, tratam incidentul ca pe unul terorist pana cand vom avea alte date", a anuntat un reprezentant al Politiei, care a precizat ca politistii colaboreaza cu institutiile din domeniul combaterii terorismului si cu cele din inteligence.



Sursa foto: TheSun