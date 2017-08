Atentat terorist in Barcelona: o duba a intrat in multime in cartierul turistic Las Ramblas. Politia are pana acum un bilant de 13 morti si 50 de raniti.

UPDATE 4:

Cel putin 13 persoane au fost ucise in atentatul cu o duba la Barcelona, iar alte peste 50 au fost ranite, a anuntat joi un oficial catalan, relateaza The Associated Press. Ministrul catalan de Interne Joaquim Forn a facut acest anunt pe Twitter.

Politia regionala evacua, joi seara, magazinele si barurile din cartierul istoric Las Ramblas. Fortele de ordine au trecut la aceasta operatiune dupa ce au anuntat ca au arestat un suspect in atac, pe care-l ”trateaza drept un terorist”.

UPDATE 3:

Un suspect in atentatul cu o duba, la Barcelona, a fost arestat, potrivit postului public spaniol de televiziune RTVE, relateaza The Associated Press, citata de News.ro.

RTVE a anuntat joi seara ca un barbat a fost arestat la cateva ore dupa ce o duba a intrat in multime in cartierul turistic Las Ramblas. Politia nu a confirmat aceasta arestare.

Potrivit agentiei private EPA; politia cauta un barbat pe nume Driss Oukabir. Acest barbat este suspectat ca a inchiriat duba in legatura cu atentatul. Era neclar daca este vorba despre persoana arestata.

UPDATE 2:

El Pais scrie ca ulterior autorii atacului, care ar fi inarmati, s-ar fi baricadat intr-un restaurant din apropiere. Politia considera ca este vorba despre un atac terorist si a anuntat ca o persoana a murit, iar alte 32 au fost ranite in urma atacului de la Barcelona, potrivit BBC.

Sursa citata precizeaza ca 10 dintre raniti sunt in stare critica.

UPDATE 1:

”O persoana ar fi coborat dintr-o furgoneta, sunt informatii foarte putine la acest moment, pentru ca zona este inchisa. Este instituita o celula de criza. Numarul ranitilor ar fi in jur de 20, e singura informatie transmisa de Centrul pentru Situatii de Urgenta din Barcelona, si o posibila persoana decedata”, a declarat la Digi 24 Manuel Plesa, consulul Romaniei in Spania.

De asemenea, Dragos Motrun, un roman care lucreaza in Spania, a spus ca toate magazinele si restaurantele din zona au fost inchise.

El a mai spus ca lucreaza la un restaurant din zona Las Ramblas si ca se indrepta spre locul de munca in momentul incidentului. Romanul a mai afirmat ca a luat legatura cu colegii sai, care care s-au baricadat in restaurant.

Un alt roman a spus, la Digi 24, ca este un haos total in zona incidentului, iar informatiile transmise arata ca sunt cel putin 20 de raniti. El a precizat ca lucreaza in apropierea locului incidentului, povestind ca fortele de ordine s-au mobilizat imediat.

Presa locala scrie ca doi barbati inarmati au intrat intr-un restaurant din Barcelona, dupa duba a intrat in multime, iar un purtator de cuvant al politiei catalane citat de Reuters a declarat ca nu poate sa confirme daca exista persoane ucise si nici daca este vorba despre un incident terorist.

STIREA INITIALA:

Politia a precizat ca este vorba despre o duba de culoarea alba, scrie The Associated Press, citata de News.ro.

Fortele de ordine au precizat intr-un mesaj postat pe Twitter ca este posibil ca mai multe persoana sa fi fost ranite. Potrivit ziarului El Pais, mai multe persoane zaceau pe jos.

Politia a blocat circulatia rutiera pe strada respectiva, iar magazinele au fost inchise.

Sursa foto: Filipe Frazao_Shutterstock