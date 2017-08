Doua persoane au fost ucise, iar alte sase ranite prin injunghiere, astazi, la Turku, in sud-vestul Finlandei, a anuntat politia. Un suspect a fost retinut si primea ingrijiri la spital dupa ce a fost impuscat de politisti. Turku se afla la aproximativ 150 de kilometri vest de capitala finlandeza Helsinki.

Agentia finlandeza de stiri STT a anuntat anterior, citand spitalul in care a decedat victima, ca o persoana a murit in urma incidentului, potrivit News.ro. Seful politiei finlandeze Seppo Kolehmainen a anuntat ca este prea devreme pentru a face o legatura intre ceea ce s-a intamplat la Turku si terorismul international, potrivit postului Yle.

BREAKING: Multiple people stabbed in #Turku, Finland by a man shouting Allahu Akbar pic.twitter.com/WvUt13jRJe — Tennessee (@TEN_GOP) 18 august 2017

Kolehmainen a spus ca ”nu se stie nimic in legatura cu motivatiile sau ceea ce s-a intamplat exact la Turku”. Politia a anuntat anterior ca a impuscat un barbat intr-un picior si l-a arestat in urma injunghierilor. Fortele de ordine au anuntat totodata ca ele cautau mai multi suspecti si au indemnat populatia sa stea departe de centrul localitatii. Postul Yle a anuntat mai multe persoane au fost vazute zacand pe jos in centru.

Potrivit tablodului Ilta-Sanomat, sase persoane au fost ranite in incident - un barbat si cinci femei -, iar o femeie care mergea cu ajutorul unui carucior a fost atacata cu un ”cutit mare”. Totusi, fortele de ordine au avertizat ca alti atacatori ar putea sa fi fugit si au indemnat locuitorii sa evite centrul orasului.

Incidentul a avut loc in zona Pietei Puutori. Intr-o imagine apare un corp zacand pe jos. Corpul a fost acoperit. Locuitorii sunt indemnati sa evite centrul orasului”. Ziarul Turun Sanomat scria ca mai multe ambulante se aflau la fata locului, iar politia efectua verificari in mijloace de transport in comun. Martorul ocular Jesse Brown a declarat pentru BBC ca a ”vazut politia impuscand o persoana, un barbat cred. Oameni fugeau si se vorbea despre un atac cu cutitul, posibil mai multi atacatori”.

Politia a anuntat mai tarziu pe Twitter ca ea ”cauta mai multi eventuali atacatori la Turku”. Britanicul Lee Hills, din Sunderland, a trimis BBC o fotografie de la locul incidentului. El a fost blocat de politie intr-un pub, la aproximativ 200 de metri de locul faptei. Alt martor, studentul Anttoni Numminen, a declarat ca, in timp ce juca biliard intr-un bar, a auzit focuri de arma. Oameni au inceput sa intre in fuga in bar, a declarat el, iar ”localul a fost blocat imediat” de autoritati.

”Primim mesaje de la familii si prieteni potrivit carora era vorba despre persoane cu cutite”, a spus el. Premierul finlandez Juha Sipila a anuntat ca Guvernul monitorizeaza evolutiile indeaproape. Ministrul Justitiei si seful politiei nationale finlandeze au anuntat ca se indreptau catre oras.