Barbatul in varsta de 26 de ani care a ranit vineri seara politisti in fata Palatului Buckingham, la Londra, era inarmat cu o ”sabie de 1,20 metri” si a strigat ”Allah akbar”, a anuntat sambata politia britanica, relateaza AFP, potrivit News.ro.

”Barbatul, care a strigat in mai multe randuri «Allah akbar», a fost neutralizatcu gaz incapacitant”, a anuntat politia intr-un comunicat, precizand ca acesta a incercat sa ia ”o sabie de 1.20 m de pe podea, din fata scaunului pasagerului”, din masina sa.

In cursul arestarii tanarului, originar de la Luton, la nord de Londra, trei politisti, care nu erau inarmati, ”au fost usor raniti”, iar doi dintre ei au fost spitalizati o scurta perioada de timp, a precizat politia.

”Politistii din cadrul directiei contrateroriste sunt insarcinati cu ancheta, iar perchezitii sunt in curs in regiunea Luton”, a declarat comandantul Dean Haydon, seful directiei de lupta impotriva terorismului.

”Noi credem ca barbatul a actionat singur si nu cautam alti suspecti in acest stadiu”, a spus el, apreciind ca ”este normal ca acest lucru sa fie tratat, pentru moment, ca un act terorist”.

El a precizat, de asemenea, ca un dispozitiv politienesc consolidat a fost prevazut in acest weekend lung, in contextul in care luni este zi libera in Marea Britanie, iar nivelul amenintarii teroriste in regat ramane la ”grav”.

Acest nivel a fost ridicat la ”critic” dupa atentatul de la Manchester, in mai, pentru prima oara din 2007, si marca un risc de atentat iminent.

