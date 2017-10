Politia canadiana investigheaza ca posibile acte de terorism mai multe incidente care au avut loc sambata noapte in Edmonton, cand un politist a fost lovit de o masina si apoi a fost injunghiat, ulterior un alt vehicul lovind patru pietoni, anunta BBC.

Un politist care dirija traficul cu ocazia unui meci de fotbal a fost lovit de o masina care circula cu mare viteza, iar apoi a fost atacat cu un cutit. De asemenea, un barbat care conducea o duba a lovit cel putin patru pietoni a fost arestat doua ore mai tarziu. Conform politiei, in unul dintre vehicule a fost gasit un steag al gruparii Stat Islamic, scrie News.ro.

Conform sefului Politiei din Edmonton, Rod Knecht, ofiterul si masina sa au fost loviti de un Chevrolet Malibu in apropierea Stadionului Alberta. Apoi, soferul a iesit din vehicul si l-a injunghiat de mai multe ori pe politist, inainte de a fugi. Ofiterul de politie a fost transportat la spital, iar ranile nu ii pun viata in pericol.

Deja, conform lui Knecht, au fost transmise patrulelor de politie date in legatura cu proprietarul vehiculului. La putin timp dupa miezul noptii, un barbat care conducea o duba a fost oprit la un punct de control al politiei, numele sau fiind asemanator cu al persoanei pe care o cautau politistii. Camionul a plecat imediat, fiind urmarit de politisti, a spus Knecht, precizand ca masina a lovit in mod intentionat pietonii in timpul urmaririi.

Soferul este un barbat de 30 de ani si a fost arestat. Nu exista nformatii despre starea celor patru pietoni raniti. "Pe baza dovezilor de la fata locului si a actiunilor suspectului s-a stabilit ca aceste incidente sa fie investigate ca acte de terorism", a precvizat Politia, adaugand ca barbatul arestat era cunoscut autoritatilor. Anchetatorii considera la acest moment ca suspectul a actionat singur dar nu exclud definitiv nici implicarea altor persoane.

Sursa foto: CRM / Shutterstock.com