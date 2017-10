O viata ideala, fara griji, cu un venit considerabil si un mediu inconjurator placut poti sa o ai mai usor decat crezi, daca te muti din tara. Iata orasele, cele mai multe dintre ele europene, in care locuitorii sunt cel mai putin stresati.

Studiul a fost facut pe 500 de orase din intreaga lume si au fost luate in calcul 17 factori, printre care nivelul poluarii, nivelul traficului, infrastructura, transportul public, spatiile verzi, veniturile si starea de bine a cetatenilor, sanatatea fizica si mentala si numarul total de ore de soare pe an..

TOP orase in care locuitorii sunt cel mai putin stresati

Stuttgart, Germania Luxembourg, Luxemboug Hanovra, Germania Berna, Elvetia Munchen, Germania Bordeauzx, Franta Edinburgh, Marea Britanie Sydney, Australia Graz (Austria) si Hamburg (Germania) Zurich, Elvetia

In acest top, Bucurestiul se afla pe locul 111, dupa Kiev (Ucraina), clasat pe 88 si Sofia, capitala Bulgariei, clasata pe locul 99, dar inaintea Budapestei, aflata pe 112.

Luxembourg are cea mai mica densitate a poluarii, dupa Kuwait City, iar Melbourne si Sydney sunt printre cel mai putin aglomerate orase. In schimb, locuitorii din Singapore si Taipei sunt cei mai multumiti de transportul public, in timp ce cei din Leipzig si Montpelier se bucura de cel mai mic nivel de trafic, scrie CNN.

In ce priveste siguranta, Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite, este considerat cel mai sigur loc in care sa traiesti, urmat de Osaka, oras in Japonia

La polul opus, cei mai stresati oameni locuiesc in: Bagdad (locul 1), Kabul, Lagos, Dakar, Cairo, Teheran, Dhaka, Karachi, New Delhi si Manila (locul 10).

Sursa foto: Subbotina Anna/Shutterstock.com