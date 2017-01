Schimbarile adoptate vineri de Guvern in privinta impozitarii microintreprinderilor vor insemna, probabil, o reducere cu aproximativ 955 milioane de lei a impozitelor platite anul acesta de microintreprinderile cu venituri sub 500.000 de euro. Aceasta suma economisita de la plata impozitelor catre stat nu va ramane, insa, microintreprinderilor, ci va fi utilizata pentru a acoperi cheltuieli suplimentare cu salariile, acestea urmand sa se majoreze, cel mai probabil, cu o suma totala de 936 milioane de lei, in urma majorarii salariului minim brut pe economie cu 16%, de la 1.250 lei la 1.450 lei, incepand cu luna februarie a anului curent.

"Mediul de afaceri local a inregistrat un accentuat fenomen de polarizare de la momentul impactului crizei financiare pana in prezent, deoarece companiile mari s-au imbogatit iar firmele mici au saracit si mai mult. De aceea, ordonanta de urgenta recent publicata de guvern, care aduce modificari asupra plafonului de incadrare a microintreprinderilor si a impozitului pe venit in functie de numarul de angajati, are un efect benefic asupra firmelor mici, afectand pozitiv aproape 9 din 10 companii active din Romania care consolideaza aproximativ 1,2 milioane de salariati. In urma studiului de impact, vorbim de impozite diminuate cu aproximativ 955 milioane lei pe parcursul anului 2017 (scenariul de baza cel mai probabil), din care 60% se vor observa in sectoare precum comertul cu amanuntul si ridicata, constructii, agricultura, trasporturi si alte activitati si servicii prestate companiilor. In pofida acestui fapt, estimez ca efectul fiscal pozitiv asupra companiilor va fi compensat in intregime de cresterea cheltuielilor cu salariile, in scenariul foarte probabil in care microintreprinderile inregistreaza o pondere de 25% a cheltuielilor salariale aferente angajatilor care sunt platiti la nivelul salariului minim", afirma intr-un studiu Iancu Guda, services director Coface si presedinte AAFBR.

Salariul minim pe economie a fost majorat de 12 ori in ultimii opt ani, crescand mult mai rapid decat nivelul productivitatii medii, a spus Iancu Guda. Ponderea acestuia in salariul mediu brut inregistrat la nivelul economiei a crescut de la 27% in anul 2008, pana la 43% in anul 2016. In acest context, cele mai afectate companii au fost firmele mici, cu venituri sub 500.000 euro, care au inregistrat o crestere a ponderii cheltuielilor cu salarii in total venituri de la 11,9% in anul 2008, pana la 17% in anul 2015.

“In concluzie, cred ca efectele pozitive asupra microintreprinderilor prin diminuarea impozitelor sunt anulate de cresterea cheltuielilor cu salariile. In esenta, vorbim despre o redistribuire a veniturilor orientate posibil catre stimularea consumului, care nu are efecte benefice pe termen scurt asupra companiilor romanesti deoarece consumul se orienteaza preponderant catre importuri. Cred ca o masura de reducere a costurilor fiscale pentru microintreprinderi, conditionata de reinvestirea economiilor generate astfel in investitii pe termen lung pentru dezvoltarea afacerilor, ar fi avut un efect mult mai puternic in economie, prin reducerea fenomenului de polarizare si cresterea paturii de mijloc in randul firmelor romanesti”, potrivit specialistului Coface.

Noul guvern a adoptat vineri, 6 ianuarie, o Ordonanta de Urgenta care aduce schimbari importante in ceea ce priveste impozitarea microintreprinderilor. Cele mai importante schimbari sunt:

Se ridica pragul pana la care o firma este considerata microintreprindere, de la 100.000 EUR anterior la noul prag de 500.000 EUR;

A fost introdusa cota de impozitare de 1% din venituri pentru microintreprinderile cu unul sau mai multi salariati, in timp ce cota de 3% pentru microintreprinderile cu nici un salariat ramane valabila. Anterior, cota era cuprinsa intre 1% si 3% in functie de numarul de salariati: un procent din venituri pentru microintreprinderile cu cel putin doi salariati, 2% pentru cele cu un singur salariat si 3% pentru cele care nu au nici un angajat.

