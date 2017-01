Scriitorul Andrei Plesu s-a prezentat, joi, la Parchetul General pentru a fi audiat ca martor in dosarul Mineriadei, el fiind ministru al Culturii in iunie 1990. Tot joi, este audiat si Adrian Sarbu, inculpat in dosarul Mineriadei, alaturi de alte 17 persoane, conform Adevarul .

La Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie a fost audiat, joi, Andrei Plesu, care a dat declaratii in calitate de martor in dosarul Mineriadei, el fiind ministru al Culturii in iunie 1990. Procurorii vor sa stie, potrivit Digi 24, daca la nivelul guvernului de atunci s-au discutat masurile care s-au luat in Bucuresti cu ocazia acestor evenimente, dar si inaintea Mineriadei.

Citeste articolul integral pe Adevarul.

Sursa foto: Shutterstock.com