UPDATE ora 17.45 Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie a deschis dosar penal, luni, cu privire la infractiunea de inducere in eroare a organelor judiciare, dupa difuzarea unor inregistrari cu procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, au declarat, pentru News.ro, reprezentantii institutiei. De altfel, DNA a anuntat, in cursul zilei, ca a sesizat procurorul general al Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru a aprecia asupra necesitatii sesizarii din oficiu in acest caz.

Potrivit reprezentantilor Parchetului instantei supreme, a fost deschis dosar penal pentru infractiunea de "inducere in eroare a organelor judiciare", prevazuta de articolul 268 Cod penal, al. 2, care prevede ca "producerea sau ticluirea de probe nereale, in scopul de a dovedi existenta unei fapte prevazute de legea penala ori savarsirea acesteia de catre o anumita persoana, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani".

DNA sustine, intr-un comunicat de presa, ca intre fragmentele care se aud pe inregistrari au fost intercalate o serie de sintagme care nu apartin procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, dar si anumite expresii licentioase pe care nu le-a folosit si nu le foloseste.

Directia Nationala Anticoruptie exemplifica prin fragmente "vadit nereale": "Uncheselu, stiti ce-mi doresc: sa "decapati" institutional in dosarul ala cu casele si sa ajungem la domnul premier care a semnat contractele alea", "Dar altceva ma ingrijoreaza, ca la astia cu dosarele vechi, fiecare stiti ce aveti. Ma ingrijoreaza de ce nu-i inhatam!”, "Eu dupa decizia Curtii Constitutionale mi-as fi dorit sa iesim cu un dosar cu un ministru, ca ma gandesc ca totusi presam. Sau, ma rog... ceva dosare importante”, "Iar colegii au dovedit ca s-au depus documente in procesul legislativ si Curtea a venit si... aoleu, manca-ti-as gura... Patesc ca (...) de la Constanta…..”.

DNA spune ca, in consecinta, a sesizat procurorul general al Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru a aprecia asupra necesitatii sesizarii din oficiu cu privire la savarsirea infractiunii de inducere a in eroare a organelor judiciare. "Sesizarea a fost intemeiata pe faptul ca inregistrarile care contin un amestec de fragmente reale cu sintagme obtinute prin colationare risca sa conduca la acreditarea unei idei false si anume ca procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie ar da ordine ca procurorii sa investigheze anumite persoane sau sa directioneze ancheta intr-un anumit sens", mentioneaza sursa citata.

De asemenea, procurorii Directiei Nationale Anticoruptie s-au sesizat din oficiu pentru infractiunea de folosire, in orice mod, direct sau indirect, de informatii care nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii. "Sesizarea a fost intemeiata pe faptul ca la sedintele cu procurorii din sectiile operative se discuta aspecte ce tin de managementul intern al acestei unitati de parchet, imprejurari care nu sunt destinate publicitatii", motiveaza DNA.

Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au sesizat si Inspectia Judiciara, "exprimandu-si convingerea ca in cadrul Inspectiei Judiciare se pot efectua verificari, avand in vedere ca respectiva compilatie de inregistrari a fost confectionata si utilizata in scopul evident de a crea o perceptie falsa fata de modul in care se desfasoara activitatea Directiei Nationale Anticoruptie si in scopul de a slabi capacitatea acesteia de a a-si indeplini atributiile prevazute de lege".

Potrivit DNA, o parte a acestor inregistrari par a fi facute in contextul organizarii a doua sedinte de analiza, ambele la data de 30 martie 2017, la care au participat, in mod separat, procurorii din cadrul a doua sectii operative din cadrul Structurii Centrale: Sectia de combatere a coruptiei si Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie. Conform celor doua procese verbale intocmite, in cadrul acelor sedinte, la care alaturi de Laura Codruta Kovesi au participat si cei doi adjuncti ai Directiei Nationale Anticoruptie, s-a discutat despre "operativitatea solutionarii cauzelor, ritmicitatea in administrarea probelor, respectarea cu strictete a normelor de procedura penala”. Totodata, Kovesi a cerut procurorilor cu functii de conducere monitorizarea cauzelor mai vechi si verificarea cu regularitate a ritmicitatii in efectuarea urmaririi penale, mai spune DNA, precizand ca aceste aspecte tin de exercitarea fireasca si responsabila de catre procurorul sef a atributiilor sale manageriale prevazute de Regulamentul de Ordine Interioara al Directiei Nationale Anticoruptie.

"Printre problemele identificate in solutionarea cu intarziere a unor cauze au fost: efectuarea unor expertize si constatari de specialitate, un volum ridicat de acte de urmarire penala necesare, lipsa unor raspunsuri la cereri de asistenta judiciara internationala, sustragerea unor persoane de la urmarire penala si efectuarea formalitatilor pentru trimiterea in judecata in lipsa, incarcatura mare de dosare pe procuror. La una din cele doua sectii s-a constatat ca sunt in lucru 42 de cauze mai vechi de 4 ani de la inregistrare, 30 de cauze mai vechi de 5 ani de la inregistrare, 22 de cauze mai vechi de 6 ani de la inregistrare, 8 cauze mai vechi de 7 ani de la inregistrare si 2 cauze mai vechi de 8 ani de la inregistrare. Fata de aceasta situatie, la data de 31 martie 2017, procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie a emis un ordin prin care a dispus un control al activitatii desfasurate de catre Sectia de combatere a coruptiei si de catre Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie, pentru a stabili motivele nesolutionarii dosarelor mai vechi de 4 ani de la inregistrare, in aceasta perioada de timp.

Controlul a fost efectuat de cei doi procurori sefi adjuncti al DNA, respectiv Marius Iacob si Nistor Calin, in perioada 28 aprilie -12 mai 2017. In prezent sunt in curs de analiza rezultatele controlului si eventuale masuri necesare", mai mentioneaza DNA.

DNA mentioneaza si o parte din atributiile procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, conform Regulamentului de ordine Interioara: conduce si coordoneaza intreaga activitate a Directiei Nationale Anticoruptie, luand masuri pentru buna organizare si functionare a acesteia; ia masuri [...], pentru indeplinirea la timp si in conditii de calitate a lucrarilor si pentru stabilirea unor raporturi de serviciu care sa asigure realizarea corespunzatoare a atributiilor; asigura si verifica modul de respectare a dispozitiilor legale, a ordinelor si a regulamentelor de catre intregul personal; exercita controlul asupra activitatii procurorilor si a intregului personal din subordine, direct sau prin procurori anume desemnati. Dispozitiile aceluiasi Regulament ii obliga pe procurori sa efectueze urmarirea penala, sa participe la sedintele de judecata si sa solutioneze lucrarile in mod temeinic si operativ, sa asigure securitatea dosarelor penale si a celorlalte lucrari, precum si confidentialitatea acestora.

Romania TV a prezentat, duminica seara, mai multe inregistrari cu procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. In una dintre ele, Kovesi i-ar spune procurorului Jean Uncheselu ca isi doreste sa "ajunga mai repede" la "domnul premier” care a semnat "contractele cu casele". "Uncheselu (procurorul Jean-Nicolae Uncheselu, care l-a trimis in judecata pe Victor Ponta in dosarul Turceni-Rovinarii- n.r.), stiti ce imi doresc? Sa decapati institutional in dosarul ala cu casele si sa ajungem la domnul premier care a semnat contractele alea. (...) Si-am avut o discutie la Cheile Gradistei si tot nu am auzit ce s-a intamplat. Poate asa, ca suntem toti, ne lamurim ce s-a intamplat", spune procurorul sef al DNA.

In alte inregistrari, Kovesi le reproseaza procurorilor ca nu isi fac treaba, ca "de cinci saptamani nimeni nu a invinuit pe nimeni in DNA", iar cine s-a speriat sau nu are chef de munca sa plece. Ea face referire si la dosarul privind Ordonanta de Urgenta 13. De asemenea, Kovesi mai spune ca si-ar fi dorit ca dupa decizia CCR privind ancheta declansata in cazul OUG 13 DNA sa iasa "cu un dosar, cu un ministru" sau macar cu un dosar important.