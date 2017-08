Peste 5.300 de persoane au fost cercetate de politisti, in primele sapte luni ale acestui an, pentru infractiuni economice, cele mai multe dosare fiind pentru evaziune fiscala si inselaciune, iar pentru recuperarea prejudiciului au fost dispuse masuri asiguratorii asupra unor conturi bancare si bunuri in valoare totala de peste 850.000.000 de lei, potrivit Politiei Romane.

In primele sapte luni ale anului, structurile de investigare a criminalitatii economice din Politia Romana au facut cercetari in cazul a 5.321 de persoane suspectate de infractiuni economice, iar pentru 498 dintre acestea au fost luate masuri preventive - arestare preventiva pentru 62 de persoane, arest la domiciliu pentru 17 suspecti, control judiciar pe cautiune pentru doua persoane, control judiciar pentru 355 si retinere in cazul a 62 de suspecti, potrivit News.ro.

Pentru recuperarea prejudiciului, in cele sapte luni au fost aplicate masuri asiguratorii asupra unor bunuri pana la concurenta sumei de 405.638.600 de lei, precum si sechestre asiguratorii asupra unor sume de bani in numerar de 52.321.650 de lei si in cont bancar in cuantum total de 93.659.800 de lei.

Pe langa dosarele penale instrumentate in baza competentei proprii, politistii de investigare a criminalitatii economice au facut cercetari si in dosarele in care urmarirea penala este facuta de catre, in baza a 3.183 de ordonante de delegare. In cadrul acestor dosare, au fost dispuse masuri preventive in cazul a 213 persoane, au fost aplicate masuri asiguratorii asupra bunurilor in cuantum de 288.620.930 de lei, precum si asupra unor sume de bani in numerar totalizand 2.211.160 de lei si in cont bancar de 13.821.620 de lei.

Datele statisticearata ca cele mai multe dosare penale instrumentate de politistii de investigare a criminalitatii economice au vizat infractiuni de evaziune fiscala si inselaciune, urmate de criminalitatea din domeniile contrabandei, drepturilor de proprietate intelectuala, achizitiilor publice si spalarii banilor.

In domeniul combaterii evaziunii fiscale, au fost facute cercetari in 17.064 de dosare de urmarire penala aflate in instrumentare proprie si in baza a 1.519 ordonante de delegare din partea unitatilor de parchet. Astfel, au fost dispuse masuri preventive in cazul a 261 de persoane (arestare preventiva - 29, arest la domiciliu - 14, control judiciar pe cautiune - 3, control judiciar - 202 si retinere - 13), au fost aplicate masuri asiguratorii asupra bunurilor in cuantum de 647.991.140 de lei, precum si asupra unor sume de bani: 32.624.340 de lei - in numerar si 73.245.430 de lei - in cont bancar. De asemenea, in dosarele penale instrumentate au fost instituite masuri asiguratorii in valoare de 195.334.823 de lei.

In ceea ce priveste infractiunea de inselaciune, au fost facute cercetari in 14.975 de dosare de urmarire penala aflate in instrumentare proprie si in baza a 220 de ordonante de delegare din partea unitatilor de parchet, fiind dispuse masuri preventive pentru 67 de persoane (arestare preventiva – 11, arest la domiciliu – 1, control judiciar – 41 si retinere – 14), si au fost aplicate masuri asiguratorii asupra bunurilor in cuantum de 20.922.770 de lei, precum si asupra unor sume de bani in numerar totalizand 9.981.930 de lei si in cont bancar de 16.587.830 de lei.

In domeniul combaterii contrabandei au fost facute cercetari in 3.034 de dosare de urmarire penala aflate in instrumentare proprie si in baza a 144 de ordonante de delegare din partea unitatilor de parchet, au fost dispuse masuri preventive in cazul a 214 persoane (arestare preventiva – 41, arest la domiciliu – 3, control judiciar pe cautiune – 1, control judiciar – 139 si retinere – 30) si au fost aplicate masuri asiguratorii asupra bunurilor in cuantum de 3.650.810 lei precum si asupra unor sume de bani in numerar totalizand 2.166.770 de lei si in cont bancar de 3.455.080 de lei.

In domeniul protejarii drepturilor de proprietate intelectuala au fost facute cercetari in 2.307 dosare de urmarire penala aflate in instrumentare proprie si in baza a 32 ordonante de delegare din partea unitatilor de parchet, au fost dispuse masuri preventive pentru 11 persoane (control judiciar – 10 si retinere – 1) si au fost aplicate masuri asiguratorii asupra bunurilor in cuantum de 4.113.600 de lei, precum si asupra unor sume de bani in numerar totalizand 121.340 de lei si in cont bancar de 10.460 de lei.

Pentru combaterea neregulilor in domeniul achizitiilor publice, politistii au facut cercetari in 1.833 de dosare de urmarire penala aflate in instrumentare proprie si in baza a 307 ordonante de delegare din partea unitatilor de parchet, au fost dispuse masuri preventive pentru 29 de persoane (arest la domiciliu – 2, control judiciar pe cautiune – 1, control judiciar – 23 si retinere – 3) si au fost aplicate masuri asiguratorii asupra bunurilor in cuantum de 4.349.140 de lei, precum si asupra unor sume de bani in numerar totalizand 3.586.750 de lei si in cont bancar de 5.995.160 de lei.

In domeniul combaterii spalarii banilor au fost facute cercetari in 1.142 de dosare de urmarire penala aflate in instrumentare proprie si in baza a 74 ordonante de delegare din partea unitatilor de parchet, au fost dispuse masuri preventive pentru 25 persoane (control judiciar – 20 si retinere – 5) si au fost aplicate masuri asiguratorii asupra bunurilor in cuantum de 13.536.130 de lei precum si asupra unor sume de bani in numerar totalizand 288.690 de lei si in cont bancar de 5.894.130 de lei, conform datelor transmise, sambata, de Politia Romana.