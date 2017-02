In vara anului 2014, Vlad Hancu, economist de profesie, a avut ideea sa deschida un bar cu shot-uri. Dupa cateva luni de documentare, cautarea spatiului si punerea la punct a detaliilor, inclusiv a designului, antreprenorul roman dadea noroc cu shot-ul de inaugurare a localului.

Asa ca in aprilie 2015, pe Selari in Centrul Vechi a aparut Shoteria - statie de alcoolizare si reabilitare, primul bar de shoturi din tara si primul local din lume care se ocupa de eliminarea mahmurelii, cu muraturi si apa plata.

"Suntem primul bar din lume care a gandit un meniu de reabilitare, mai mult decat apa plata. Nu avem apa carbogazoasa pentru ca bulele transporta alcoolul mai repede in sange si te ajuta sa te ciupesti. Nu avem nici bauturi racoritoare care amplifica starea de betie si nici cafea – care este vasodilatatoare si ajuta alcoolul sa intre mai repede in sange", spune Vlad Hancu, partener de afaceri in business-ul Calif.

El a investit 100.000 de euro, bani din economii proprii, in cea mai mare parte in design, dar si in consultanta si teste, salarii pentru angajati pentru lunile inainte de deschidere, buget de marketing.

Shoteria are 60 mp din care 30 mp pentru clienti, nu are scaune si mese, in schimb are o cismea de unde clientii pot bea apa fara sa plateasca.

"Noi nu ne-am dorit mese. Intr-adevar, un scaun si o masa costa, la fel si serviciile aferente – un chelner care sa vina sa te serveasca. Noi avem o masa continua, sa zic asa, este barul pentru a socializa. Nu cred ca este un loc al chat-ului, sa stai de vorba o ora intreaga ca la un long drink - aici nu se poate intampla. Cei mai multi consuma produsul intr-o fractiune de secunda. E un loc al dansului, 90% din clienti vin sa danseze", spune fondatorul.

Sursa foto: Radu Razvan

El precizeaza ca in lume sunt "doar" 30-40 de baruri de shot-uri, din care cateva in Olanda, Turcia si Spania, insa tine sa sublinieze ca Shoteria se diferentiaza printr-un design nou si modern, bazat pe conceptul calatoriilor, ca doar ii spune "statie de alcoolizare si reabilitare".

Meniul Shoteria este impartit in patru categorii - fete, baieti, cupluri si gasca - si contine shot-uri simple sau complexe, de la 5 lei la 24 lei. In meniu se regasesc 60-80 de produse, inclusiv apa plata, iar shoturile sunt schimbate in functie de sezon.

Sursa foto: Radu Razvan

"Campionul" meniului la vanzari este Downtown, un shot pe baza de cafea, triplu sec si rom, cu jumatate de felie de portocala deasupra. 60% din clienti sunt femei si tind spre produsele care contin si spumant. Dar in esenta, fetele beau de la baieti, baietii beau de la fete. Barbatii sunt mai curajosi si incearca si produse on fire, flambate. Cele mai "exotice", daca le putem numi asa, sunt shoturile de jeleu.

"Mi-a fost putin teama la inceput, am crezut ca o sa se intample chestiuni dure. Oamenii se mai si ciupesc, de ce sa ne ascundem, dar nu avem conflicte, nu se intampla chestiuni dramatice sub nicio forma si oamenii consuma intr-un mod destul de responsabil", spune Vlad Hancu.

Sursa foto: Radu Razvan

Shoteria - statie de alcoolizare si reabilitarea i-a adus anul trecut o cifra de afaceri de 150.000 euro.

La inceputul lunii februarie, Hancu a deschis a doua statie Shoteria - statia fantastica, tot pe aceeasi strada, insa cu un concept diferit, bazat pe "shoteil"-uri, un meniu cu bauturi intre shot si cocktail ca marime si reteta.

Romania, printre tarile in care se petrece cel mai mult

Pe langa cele doua baruri, de la care antreprenorul asteapta anul aceasta o cifra de afaceri de 500.000 euro, conceptul Shoteria este prezent si la evenimente private, corporate, botezuri, nunti sau festivaluri ca Untold, sub forma unui bar mobil si shoturi adaptate evenimentului.

"Mi-am facut calculele si incercam sa vedem daca reusim sa ajungem la 500.000 euro. Varful varfurilor este vinerea si sambata, cu 400-500 de oameni pe seara care se ruleaza. Este deschis de miercuri pana duminica. Miercuri foarte putin, dar de joi se simte. Suntem printre tarile in care se petrece cel mai mult. In Londra barurile si cluburile se inchid la 11, in weekend pana pe la 1. Este vorba despre respectul fata de angajati, tot felul de reguli pe care ei le au. Din acest punct de vedere, in Romania inca suntem foarte permisibili. Pana de curand se si fuma, iti dai seama.. era raiul pe pamant", sustine Vlad Hancu, care intentioneaza sa deschida urmatorul Shoteria in Asia sau in Europa.

Sursa foto: Silviu Racheriu

Sursa foto: Silviu Racheriu