In primul trimestru din 2017, apartamentele din Romania s-au scumpit cu 4% fata de nivelul atins in cele trei luni anterioare, releva cel mai recent raport de piata realizat de platforma Analize Imobiliare, dezvoltata de Imobiliare.ro. Acesta este al doilea cel mai mare avans inregistrat in ultimii aproape trei ani, dar in momentul de fata se situaeaza la un nivel de pret similar cu cel consemnat in anul 2010.

"Din punctul de vedere al evolutiei preturilor, piata rezidentiala se inscrie pe un trend ascendent de unsprezece trimestre incoace (incepand cu a doua jumatate a lui 2014). De atunci, marja medie de crestere la nivel trimestrial a fost de 2,4%. Este necesar de precizat ca, desi semnificativ, ritmul actual de crestere a preturilor se situeaza totusi considerabil sub cel caracteristic perioadei de boom a pietei autohtone", potrivit Imobiliare.ro.

Spre comparatie, in 2006-2008, locuintele se scumpeau, la modul general, cu peste 5% pe trimestru, ajungand chiar la 16% (in primul trimestru din 2008) sau 13% (in trimestrul trei din 2006).

"Desi piata rezidentiala evolueaza rapid, iar preturile continua sa creasca, ne aflam inca sub nivelurile anului 2008. In momentul de fata, piata reuseste sa absoarba majorarea sustinuta a preturilor, dat fiind ca cererea este ridicata in marile orase, fiind stimulata de politica favorabila de creditare a bancilor si de programul social al Guvernului, Prima Casa", subliniaza Dorel Nita, coordonatorul departamentului de analize imobiliare din cadrul Imobiliare.ro.

Tendinta actuala de crestere a preturilor poate fi explicata, cel putin partial, prin dinamica raportului cerere-oferta.

Pe de o parte, evolutia numarului de anunturi de vanzare valabile in cele mai mari sase orase ale tarii releva o tendinta clara de diminuare a ofertei. La capitolul proprietati nou-intrate pe piata, datele Imobiliare.ro arata un declin de aproximativ 20% in primul trimestru din 2017 fata de perioada similara a anului trecut – in acest rastimp, cea mai mare scadere (in valoare de 27%) a avut loc in Constanta, iar cea mai mica (8%) in Iasi.

Din punct de vedere al numarului total de proprietati disponibile spre vanzare, tendinta de diminuare este si mai accentuata, atingand o medie de 33%. Constanta se situeaza, din nou, in fruntea clasamentului celor mai mari scaderi (cu un minus de 37%), fiind urmata de Bucuresti, cu un recul de 35%; cel mai mic declin, in valoare de 25%, a fost consemnat tot in Iasi.

La capitolul cerere, primul trimestru arata o crestere importanta fata de perioada similara a anului trecut - in flagranta opozitie, asadar, cu trendul ofertei. In cele sase mari orase analizate, interesul pentru achizitia de locuinte s-a majorat, per ansamblu, cu 16% fata de primele trei luni din 2016.

Cel mai semnificativ avans (de 38%) a avut loc in Brasov, iar cel mai mic in Bucuresti (13%). Cluj-Napoca este singura exceptie de la regula: aici, cererea de locuinte este cu 7% mai mica decat in urma cu 12 luni - comparativ cu trimestrul anterior insa, interesul potentialilor cumparatori din orasul de pe Somes este cu 37% mai mare.

Lansat in ianuarie 2000, Imobiliare.ro este primul si cel mai accesat portal imobiliar din Romania. Portalul a depasit de curand pragul de 1.480.000 de vizitatori unici pe luna si cuprinde cea mai mare baza de oferte din toate categoriile imobiliare la nivel national.

Sursa foto: M Jaaske / Shutterstock