Transportatorii de titei si gaze Conpet Ploiesti (COTE) si Transgaz Medias (TGN) se afla printre cele mai ‘darnice’ companii anul acesta, dividendele oferite aducand investitorilor castiguri de 12%, respectiv 11,2%, avand in vedere cotatiile din prezent ale actiunilor. Investitorii care vor cumpara actiuni Conpet pana in data de 28 iunie (inclusiv) vor primi si un dividend brut de 16,582 lei/actiune, in vreme ce in cazul Transgaz ultima zi “cu dividend” este 23 iunie.

In topul randamentelor se afla si Fondul Proprietatea (FP), care va distribui anul acesta 0,1 lei/actiune, echivalentul unui castig net de aproape 11%, la preturile actuale. Spre deosebire de toate celelalte companii mentionate in articol, distributia Fondului se face sub forma unei returnari de capital, astfel ca sumele acordate actionarilor de catre FP sunt neimpozabile. De notat ca FP a facut deja o distributie de 0,05 lei, astfel ca investitorii care mai cumpara titluri ale Fondului pana pe 8 iunie vor primi ceilalti 0,05 lei/actiune din total.

In cazul Romgaz, statul roman a respins propunerea initiala de distributie a profitului din 2016, in prezent fiind asteptata o noua propunere din partea Consiliului de Administratie.