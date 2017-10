Cand o banca iti ofera o dobanda de 1% la un depozit anual, iar o alta alternativa de plasare a banilor genereaza un randament de 2%, varianta a doua nici nu pare sa merite efortul. La un plasament initial de 10.000 de lei, in primul an diferenta de castig este de 8,3 lei/luna intre cele doua dobanzi. De ce s-ar obosi cineva sa isi scoata banii dintr-un cont bancar si sa ii mute intr-un fond de investitii doar pentru atat?

Raspunsul este relativ simplu: pentru cineva care are de gand sa isi mentina plasamentul un singur an de zile, atunci intr-adevar, cautarea unor alternative la depozitul bancar nu isi merita efortul. In 30 de ani de ani insa, o persoana care ar fi ales dobanda anuala de 2% ar avea cu 34% mai mult (4.600 lei) decat o persoana care si-a pastrat banii in depozitul bancar cu dobanda 1%.

“Natura umana ne face sa gandim pe termen scurt; ne este foarte greu sa gandim pe un orizont de timp de 10, 20 sau 30 de ani, iar acesta este comportamentul pe care incercam sa il promovam mereu in randul clientilor. 1% peste dobanda bancara nu este deloc rau. Multi dintre clientii nostri au ca obiectiv ‘doar’ sa depaseasca dobanda bancara”, spune Mihai Purcarea, seful BRD Asset Management, companie care administreaza o avere totala de 3,1 mld. lei prin intermediul fondurilor de investitii ale BRD.

Potrivit acestuia, efectele dobanzii compuse sunt rareori luate in calcul de persoanele care nu lucreaza sau nu au un background in finante sau investitii.

Dobanda compusa poate fi descrisa pe scurt ca fiind “o dobanda la dobanda”. De exemplu, orice depozit bancar genereaza o dobanda, iar reinvestirea permanenta a acesteia aduce castiguri neasteptat de mari de-a lungul unor perioade lungi de timp. Acelasi lucru este valabil si in cazul plasamentelor in fondurile mutuale sau in cazul investitiilor pe bursa, in actiuni.

Un plasament 10.000 de lei la o dobanda de 5% ajunge in primul an la o valoare totala de 10.500 lei, in vreme acelasi plasament la o dobanda de 6% valoreaza dupa primul an 10.600 lei. Mentinand banii timp de 30 de ani, diferenta dintre cele doua exemple devina una majora: plasamentul cu dobanda 5% ajunge sa valoreze 43.219 lei, in vreme ce plasamentul cu dobanda 6% atinge nivelul de 57.434 lei.

Daca ar fi sa impingem comparatia mai departe, pornind, de exemplu, de la un plasament initial de 230.000 lei - 50.000 euro (echivalentul unui apartament cu doua camere intr-un bloc vechi din Bucuresti), in 30 de ani acesta ar ajunge sa valoreze 994.000 lei la o dobanda de 5%, sau 1.321.000 lei la o dobanda de 6%.

“In termeni nominali, nu mi se pare foarte de greu sa poti obtine un randament de 5-6% in 30 de ani. Dobanzile la titlurile de stat ale Romaniei pe 10 ani au ajuns deja la 4%, asa ca majoritatea celorlalte plasamente, cu exceptia money market (depozite), ar trebui sa depaseasca aceasta cifra”, considera Mihai Purcarea.

Marile banci din Romania ofera in prezent dobanzi cuprinse intre 0,5% si 0,9% pentru depozitele in lei la termen de un an. Cea mai buna dobanda bancara din piata ajunge in momentul de fata la 2%.

Fondurile de obligatiuni si instrumente cu venit fix au generat in ultimele 12 luni randamente de pana la 1,5%, insa exista si cazuri in care randamentele au trecut pe minus in acest interval de timp.

Nu in ultimul rand, fondurile de actiuni au adus investitorilor castiguri cuprinse in general intre 15 si 24%, in vreme ce un plasament direct in cele mai tranzactionate 13 actiuni de pe Bursa de Valori Bucuresti a generat anul acesta un castig de aproximativ 21% (inclusiv dividende).

Evolutia unui plasament in 30 de ani. Dobanda 5% vs Dobanda 6% Dobanda 5% Dobanda 6% Anul 1 10.500

10.600

Anul 2 11.025

11.236

Anul 3 11.576

11.910

Anul 4 12.155

12.624

Anul 5 12.762

13.382

Anul 6 13.400

14.185

Anul 7 14.071

15.036

Anul 8 14.774

15.938

Anul 9 15.513

16.894

Anul 10 16.288

17.908

Anul 11 17.103

18.982

Anul 12 17.958

20.121

Anul 13 18.856

21.329

Anul 14 19.799

22.609

Anul 15 20.789

23.965

Anul 16 21.828

25.403

Anul 17 22.920

26.927

Anul 18 24.066

28.543

Anul 19 25.269

30.256

Anul 20 26.532

32.071

Anul 21 27.859

33.995

Anul 22 29.252

36.035

Anul 23 30.715

38.197

Anul 24 32.251

40.489

Anul 25 33.863

42.918

Anul 26 35.556

45.493

Anul 27 37.334

48.223 Anul 28 39.201

51.116

Anul 29 41.161

54.183

Anul 30 43.219 57.434

Sursa foto: Shutterstock