Studio20, studio de videochat francizat la nivel global, a atins 9 milioane de dolari cifra de afaceri in anul 2016. “Studio20 a reusit, prin serviciile de entertainment online pe care le ofera cu ajutorul celor 500 de modele, sa ajunga la 9 milioane de dolari cifra de afaceri in 2016. Taxele platite catre stat pentru acest an au fost de peste 10 milioane lei”, spune Robert Vanderty, manager Studio20.