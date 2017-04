Marketing online, AdWords, Content Marketing – termeni de care te lovesti in activitatea ta si, desi poate parea ca “te pricepi”, este deseori nevoie de cursuri aprofundate pentru a stapani, cu adevarat, domeniile. Specialisti din piata locala s-au unit pentru a forma OK Institute , proiect gandit ca o modalitate structurata de transmitere a cunostintelor intre profesionstii actuali in marketing online, catre viitorii profesionisti in domeniu.

Unul dintre fondatori, Cosmin Nastasa, managing director la Edge 2Performant, a oferit cateva amanunte despre proiect.

“Baza e data de seria de cursuri adresate celor care-si doresc sa invete marketing online, fie pentru job sau business, fie pentru dezvoltarea personala. Ideea a venit atunci cand am realizat ca cei mai multi specialisti de marketing online din Romania sunt autodidacti si ca cei care vor sa invete nu au unde/cum intr-un mod structurat si aprofundat. Asa ca am adus trei ingrediente laolalta: profesionisti de top din online - subiecte pragmatice de discutie - modalitate de invatare eficienta si de durata”, spune el.

Momentan, pe OKinstitute.ro sunt cinci cursuri disponbile la care oamenii care vor sa invete marketing online se pot inscrie: AdWords 101, Managementul afilierii, Analytics, Content Marketing si SEO.

Cum va fi organizata scoala?

OK Institute va avea o importanta componenta offline, pentru ca cei care au creat scoala cred in interactiunea umana. Publicul tinta poate fi impartit in trei categorii.

"Specialistul de marketing din companie care are nevoie de o integrare mai avansata, antreprenorul de online pentru care e important sa inteleaga cum se leaga marketingul online de performantele business-ului si freelancerii, care cauta o cariera intr-una din specializarile noastre", spune Cosmin Nastasa.

Modelul de invatare e pe ideea de workshop, cu grupe de maxim 15 persoane, iar fiecare modul va avea intre 6 si 8 saptamani. "Estimam ca vom avea cate trei module pe an din fiecare specializare", spune Cosmin. Cursurile vor fi predate de Bogdan Zaharia (consultant de Analytics si SEO, in trecut la Fashion Days), Cristina Fulea (senior digital specialist la Edge), Adrian Horvat (specialist in performance marketing la Vola.ro) si Matei Psatta (marketing manager la Vola.ro).

Provocarile lansarii

Cea mai mare provocare a oricarui om de marketing online este lipsa de informatie, subliniaza Cosmin.

“Informatie despre cum functioneaza platformele folosite, informatie despre strategie, investitii vs. ROI, informatie despre cum sa ai acces la informatie. Provocarile acestea pot fi compensate doar de experienta omului care a trecut deja prin aceste proiecte sau de o gandire organizata si structurata in abordarea campaniilor”.

Un curs de 6-8 intalniri focusat pe un subiect precum AdWords sau Analytics (in total 18-24 ore) costa in jur de 300 de euro, “adica jumatate din costul unui smartphone de top”.

“Cursurile OK Institute au fost create avand in minte rezultatele. De la informatia transmisa, specialistii care o predau, modul de invatare bazat pe practica si urmarirea performantei in folosirea informatiei, totul este pragmatic”, mai spune el.

Marketingul online inseamna in primul rand capacitatea de a intelege si folosi online in scopuri de business.

“De aceea, orice marketer online ar trebui sa inteleaga macar 2-3-4 platforme. Actual, investia majora a celor care vor sa invete e in platformele de promovare (AdWords), social media (Facebook) dar si masurare (Analytics)”.

Ce ar schimba la piata de online marketing din .ro

Intrebat ce ar schimba la piata de marketing online din Romania, Cosmin Nastasa spune ca ar aduce mai mult curaj.

“Iar curajul vine din educatie si deschidere spre oportunitati. Avem in .ro tot ce ne trebuie la nivel tehnic, avem oameni cu potential, piata, ne mai trebuie doar sa incercam si alt model fata de cel din trecut”, considera antreprenorul.

2-3 sfaturi pentru cei interesati de marketing online

Cosmin Nastasa ofera cateva sfaturi pentru cei pasionati de marketing online.

In primul rand, trebuie sa se obisnuiasca cu ritmul extrem de rapid de schimbare – “ce a functionat acum 6 luni nu mai este total valabil”, spune el.

In al doilea rand, “daca-ti place marketingul clasic, gandeste-te ca marketingul online e ca zborul cu un avion de vanatoare vs. o plimbare cu masina”. Nu in ultimul rand, marketing-ul online este, in zilele noastre, mai mult antreprenoriat si mai putin organizare de departament.