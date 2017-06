Concediile sunt pentru distractii, plimbari in natura si multa relaxare, insa nu strica sa rasfoiesti si o carte din cand in cand. Am selectat cateva carti numai bune de citit intr-o dupa-amiaza linista pe plaja sau intr-o zi ploioasa.

Indiferent ca pleci intr-o vacanta cu familia sau cu prietenii sau ai panuit o vacanta romantica pe o insula pustie, nu poti sa nu ai la tine cateva carti de citit in momentele in care vrei sa te rupi putin de realitate. Daca nu ti-ai facut inca o lista cu ce carti ai putea sa citesti in concediu, nu e timpul pierdut. Avem cateva sugestii pentru tine, inspirate din goodhousekeeping.com.

Carti de citit in concediu

He said, she said, de Erin Kelly

O femeie sustine ca a fost atacata de un barbat, care a vrut sa profite de ea. Barbatul incriminat spune ca totul s-a intamplat cu acordul femeii, care acum se da drept victima. Toata povestea este cladita pe vesnica intrebare, "cui dai dreptate?". Singurul martor la incident crede ca stie adevarul, insa, curand, isi da seama ca se afla in pericol. "He said, she said" este, cu siguranta, o carte care te va tine in suspans de la inceput pana la final.

Foto: goodhousekeeping.com

The windfall, de Diksha Basu

Cartea "The windfall" a lui Diksha Basu este despre un tata din clasa de mijloc din Delhi, India, isi vinde compania care furniza servicii de internet pe multe milioane si se muta cu intreaga familie intr-un cartier modern si dichisit. Odata ajunsa in noul cartier, familia barbatului da piept cu o noua realitate. Vecini traiesc dupa un set de reguli sociale destul de tulburatoare pentru familia modesta a indianului. Fiecare membru al familiei porneste intr-o calatorie, pe alocuri amuzanta, in incercarea de a-si gasi un loc in noua societate.

Foto: goodhousekeeping.com

Kate, reporter de razboi din Marea Britanie, ajunge in Siria, unde sta o perioada de timp pentru a se documenta despre criza din aceasta tara. Zilele petrecute acolo o aduc in pragul nebuniei, astfel ca ajunge in situatia in care nu isi mai da seama unde se termina cosmarurile si unde incepe realitatea. Atunci cand se intoarce acasa, isi gaseste sora intr-o stare deplorabila, dependenta de alcool, si descopera ca noua ei vecina este o femeie din Irak, destul de misterioasa. Una dintre surori moare, iar cealalta supravietuieste. Care e una, care e cealalta?

Foto: goodhousekeeping.com

The forever summer, de Jamie Brenner

"The forever suummer" este o carte numai buna de citit in zilele ploioase. O tanara avocata este obligata sa renunte la cariera promitatoare dupa ce se indragoseste pana peste cap de seful ei. Fara loc de munca si singura, aceasta afla care are o sora vitrega si ca, de fapt, tot ce stia despre familia ei este o minciuna.

Foto: goodhousekeeping.com

Gone without a trace, Mary Torjuseen

Hannah se intoarce dintr-o calatorie de afaceri. Ea locuieste intr-un apartament de langa Liverpool, impreuna cu iubitul ei, Matt. Ajunsa acasa, femeia are un soc. Prietenul ei este de negasit, ba mai mult, toate lucrurile lui din casa au disparut. Lucrurile devin si mai ciudate in momentul in care toate SMS-urile si email-urile de la el dispar din telefonul ei. Hannah incepe sa primeasca tot felul de mesage dubioase, iar curand realizeaza ca este urmarita. Pe masura de aceasta il cauta disperata pe Matt, incepe sa isi dea seama ce se intampla de fapt. Hannah descopera un adevar oribil. "Gone without a trace" este o carte misterioasa care, sigur, te va intriga.

Foto: goodhousekeeping.com

Sursa foto: Shutterstock/ Dudarev Mikhail