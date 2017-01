Ionut Sisu scrie pentru Wall-Street.ro din anul 2011, dupa ce si-a inceput activitatea in presa de afaceri, acum sapte ani, la cotidianul Business Standard. Desi a intrat in presa cu doar o luna inainte de prabusirea pietelor financiare din toamna anului 2008, Ionut a ramas un sustinator al investitiilor si al pietei de capital romanesti, domenii pe care le acopera in continuare la Wall-Street.ro.