Ministerul Finantelor a publicat un proiect de lege privind pietele de instrumente financiare, care transpune directiva MiFID II in legislatia nationala. Noua lege prevede primele masuri concrete prin intermediul carora titlurile actionarilor inactivi, proveniti din Programul de privatizare in masa din anii ’90, ar putea sa fie readuse la tranzactionare pe Bursa de Valori Bucuresti.

Proiectul de lege aduce modificari la Legea Pietei de Capital (nr. 297/2004), acesta fiind in dezbatere publica timp de 10 zile. In cadrul acestuia se mentioneaza posibilitatea ca Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) sa poata incheia un protocol de colaborare cu Ministerul Administratiei si Internelor (Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date) prin care, pe baza datelor din Registrul national de evidenta a persoanelor, se pot furniza Depozitarului Central informatii privind datele de identificare ale proprietarilor de actiuni, persoane fizice, care nu au deschis un cont la una dintre casele de brokeraj care opereaza pe BVB.

„Scopul acestor prevederi este acela de a asigura actualizarea datelor de contact al detinatorilor de actiuni in urma Programului de privatizare in masa, actionari ce apar in evidenta Depozitarului Central-Sectiunea 1”, se mentioneaza in documentul elaborat de Finante.

De asemenea, noua legislatie le va permite brokerilor sa simplifice contractul de intermediere pe care il semneaza cu actionarii proveniti din „Marea privatizare” care vor sa isi vanda titlurile dobandite de la stat in anii ’90. Printre altele, nu va mai fi necesara intocmirea unei cereri de deschidere de cont si a unui document de prezentare. Continutul final al contractului de intermediere urmeaza a fi stabilit prin reglementari secundare de catre ASF.

Un roman din patru, sau aproape 5 milioane de romani, inca mai detin actiuni provenite din “Marea Privatizare” desfasurata in anii ’90, majoritatea nefiind constienti de acest fapt, potrivit unor statistici ale Depozitarului Central. In 2015, reprezentantii Bursei de Valori Bucuresti estimau ca detinerile acestora valoreaza 350 mil. euro, cifra care cel mai probabil a urcat intre timp, avand in vedere evolutia per-ansamblu pozitiva a pietei de actiuni din ultimii doi ani.

La Depozitarul Central, institutia care asigura compensarea si decontarea tranzactiilor cu instrumente financiare si totodata tine evidenta actionarilor, exista doua sectiuni unde sunt depozitate actiunile investitorilor. In sectiunea 1 se afla persoanele care detin actiuni, dar care nu au deschis un cont la o firma de brokeraj, sau care au cerut intentionat ca titlurile detinute sa fie transferate in aceasta sectiune (in general investitori inactivi). In cealalta sectiune se afla detinerile persoanelor care au un cont deschis la o firma de brokeraj (in general investitori activi).

Bursa de Valori Bucuresti a incercat in ultimii ani sa gaseasca solutii pentru rezolvarea problemei actionarilor inactivi din sectiunea 1, insa fara niciun succes notabil avand in vedere numeroasele implicatii legale pe care vanzarea directa a actiunilor acestor investitori, sau chiar si “indrumarea” acestor investitori catre o firma de brokeraj le implica.

Sursa foto: Shutterstock