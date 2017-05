Digi Communications (DIGI), proprietarul RCS&RDS, a intrat marti la tranzactionare pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB), pretul actiunilor companiei de internet si cablu inchizand ziua cu o crestere de 4% fata de nivelul din IPO si de 11,5% fata de pretul cu discount 7%, la care au cumparat majoritatea investitorilor persoane fizice. Cei care au vandut in timpul sedintei de tranzactionare au putut castiga in cel mai fericit caz un spectaculos 17,2%, problema fiind insa ca in termeni nominali castigurile acestora au fost de cateva zeci sau sute de lei, avand in vedere alocarea foarte mica de actiuni pe care au primit-o.

IPO-ul Digi s-a vandut la un pret de 40 lei/actiune, iar investitorii de retail care au subscris in primele cinci zile au primit actiunile contra unui pret de 37,2 lei/actiune. In prima zi pe bursa,

Digi a inchis la un nivel de 41,2 lei/actiune, prima capitalizare oficiala a companiei ajungand astfel la 4,12 mld. lei (905 mil. euro). In timpul sedintei, actiunile Digi au atins un maxim de 43,6 lei, iar valoarea totala a tranzactiilor facute cu titlurile companiei au ajuns la 62,8 mil. lei (13,8 mil. euro).

In cadrul IPO-ului Digi, investitorii de retail au trimis ordine de 17,2 ori mai mari decat transa de actiuni pe care o aveau alocata, suprasubscrierea fiind amplificata de ordinele persoanelor care s-au folosit de credite bancare. Micii investitori au ajuns sa primeasca astfel doar 5,1% din totalul actiunilor pentru care au trimis ordine de cumparare. In final, un investitor care trimis ordine de cumparare pentru actiuni Digi in valoare 10.000 lei, a primit 9 titluri, pentru care a platit 334,8 lei. Daca marti ar fi vandut titlurile la pretul de inchidere (41,2 lei), profitul efectiv al investitorului ar fi ajuns la 36 lei.

Prezenti la deschiderea oficiala a sedintei de tranzactionare de marti a Bursei de Valori Bucuresti, oficialii Digi si ai sindicatului de intermediere nu au oferit detalii despre nivelul subscrierilor pe transa investitorilor institutionali.

“Subscrierile au fost foarte bune pe transa investitorilor institutionali, dar nu pot spune cifra exacta. Cert este ca oferta a fost suprasubscrisa si pe aceasta transa. BERD a participat in IPO si din cunostintele mele a primit cea mai mare alocare din randul institutionalilor”, a declarat Serghei Bulgac (foto), CEO Digi Communications.

Fondul de investitii Carpathian Cable Investment a fost principalul vanzator in cadrul IPO-ului Digi, acesta punand pe masa 19% din companie. Ceilalti actionari care au vandut in IPO sunt Celest Limited, ING Bank, Yarden Mariuma, Dorina Schelean, Nicusor Dorel Schelean, Sirian Radu-Traian si Zoltan Teszari.

Teszari, presedintele Digi si fondatorul RCS&RDS, a ramas actionarul majoritar dupa listarea Digi, omul de afaceri controland direct si indirect toate actiunile clasa A, fiecare dintre acestea oferind 10 drepturi de vot in Adunarile Generale ale Actionarilor. Zoltan Teszari detine in prezent 64,9% din totalul actiunilor (A si B) si 94,8% din drepturile de vot. O aparitie extrem de rara in presa, omul de afaceri nu a fost prezent nici marti la evenimentul care a marcat listarea Digi.

“Dansul este presedinte, iar eu sunt CEO. Asa ne-am impartit rolurile in societate, iar domnul Teszari este o figura mai putin publica, de aceea nu este aici, insa tinem legatura zi de zi. Nu s-a discutat cu domnul Teszari daca vrea sa isi vanda in viitor o parte din actiunile Digi pe care le detine”, a mentionat Serghei Bulgac.

Executivul Digi nu dorit sa comenteze efectele anchetei DNA asupra companiei de cablu, mentionand doar ca nu a observat retrageri pe transa investitorilor institutionali dupa amendamentul facut la prospectul IPO-ului, ca urmare a demararii investigatiei.

La inceputul acestei luni, DNA a anuntat ca fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, este cercetat sub control judiciar pentru ca ar fi luat mita 3,1 mil. euro de la fostul administrator al RCS&RDS Ioan Bendei (in prezent vicepresedinte), in schimbul cedarii drepturilor de televizare a meciurilor de fotbal din Liga I in sezoanele din 2008 pana in 2011. Ioan Bendei a fost pus sub acuzare pentru dare de mita, iar alti doi sefi din aceeasi firma sunt cercetati pentru dare de mita si, respectiv, complicitate la infractiune.

Sursa foto: Agerpres