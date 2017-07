Piata de capital este locul in care se intalneste cererea si oferta de capital (nevoia de finantare a companiilor cu disponibilitatile banesti ale populatiei sau nevoia si disponibilitatile banesti ale diferitilor investitori). Instrumentele financiare tranzactionate pe piata de capital pot fi cumparate in scopul obtinerii de profituri viitoare. Trebuie insa sa aveti in vedere ca aceste profituri viitoare sunt incerte si depind de o serie de factori denumiti factori de risc.

Piata de capital este termenul general folosit pentru a desemna piata in cadrul careia sunt vandute si cumparate instrumente financiare, incluzand toate entitatile si operatiunile care sustin aceste procese, putand fi asociata cu o gama variata de produse si servicii din sfera finantelor si a investitiilor. Investitiile presupun asteptarea din partea investitorului a unei multiplicari a sumelor (prin dobanzi, dividende, diferente de preturi etc.), spre diferenta de economisirea lor, care reprezinta doar pastrarea banilor.

In Romania piata de capital include pietele de instrumente financiare si institutiile specifice acestora (de exemplu, societatile de servicii de investitii financiare, emitentii etc.), operatiunile (de exemplu, serviciile de investitii financiare, ofertele publice etc.), precum si organismele de plasament colectiv (de exemplu, fondurile de investitii). Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) este autoritatea de reglementare si supraveghere a pietei de capital autohtone.

Piata primara reprezinta acel segment al pietei de capital in care sunt puse la dispozitia investitorilor noile emisiuni de instrumente financiare. Societatile comerciale, guvernul sau institutiile din sectorul public, in calitate de emitent de instrumente financiare, pot obtine finantare prin vanzarea de noi instrumente financiare. Piata secundara reprezinta piata in care se tranzactioneaza de catre investitori instrumentele financiare deja emise, fiind locul in care acestia isi pot valorifica investitiile.

Instrumentele financiare sunt reprezentate de diverse forme de detineri ce pot fi tranzactionate cu usurinta pe piata de capital, de exemplu: valori mobiliare (actiuni, obligatiuni etc), titluri de stat, instrumente financiare derivate (contracte futures si optiuni), unitati de fond si produse structurate.

Sfaturi din partea ASF pentru investitorii pe piata de capital:

In cazul in care va decideti sa investiti in instrumente financiare, cheltuiti doar acele sume care nu va sunt necesare platilor unor obligatii pe termen scurt! Asigurati-va ca intelegeti oportunitatile de investitii disponibile. Cantariti deciziile pe care urmeaza sa le luati, atat cat considerati ca este necesar. In final, responsabilitatea pentru deciziile de investitii luate va apartin in intregime. Nu va lasati impresionati de profiturile promise. Fiti in permanenta atenti la ce vi se ofera, mai ales in cazurile in care serviciile va sunt oferite prin telefon, e-mail sau Internet. Pentru a fi investitori rationali trebuie sa fiti bine informati!

Nota: Articol realizat cu sprijinul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).

