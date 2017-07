Patria Bank (PBK) isi va mari in mod organic cota de piata la 2,5% in urmatorii 4-5 ani, comparativ cu circa 1,2% in prezent, si daca oportunitatile de achizitie se vor concretiza, banca va avansa si mai mult in clasamentul bancilor din Romania, a estimat Horia Manda, presedintele Consiliului de Administratie al Patria Bank, prezent luni la deschiderea sedintei Bursei de Valori Bucuresti (BVB), cu ocazia schimbarii simbolului bursier al bancii din BCC in PBK.

Patria Bank, institutie de credit care a fuzionat recent cu Banca Comerciala Carpatica, este in prezent interesata de achizitii in piata bancara. Manda nu a precizat insa bancile vizate, dar informatiile din piata au indicat la un moment dat interesul pentru Marfin Bank.

In 2016, institutia Patria Bank dinaintea fuziunii (entitatea rezultata din fuziunea NexteBank si Patria Credit IFN) a inregistrat credite noi in valoare de 100 mil. euro, iar anul acesta, dupa fuziunea cu Banca Comerciala Carpatica, vanzarea de credite ar putea sa urce cu peste 50%, depasind pragul de 150 mil. euro (volume noi de credite - n.r.), a mentionat Bogdan Merfea, CEO Patria Bank. Din productia de 100 milioane de euro, majoritatea imprumuturilor au fost acordate in special afacerilor de mici dimensiuni (microfinantare), la care tichetul mediu este de 7.000 - 8.000 euro, si IMM-urilor, in vreme ce pe segmentul retail au fost acordate credite de 15-20 mil. euro.

Patria Bank, care in prezent are circa 300.000 de clienti, va ajunge la finalul anului la o structura teritoriala de 85 de unitati, in scadere cu circa 30%, urmand ca in orasele unde volumul de activitate justifica prezenta a doua sucursale sa fie inchisa una dintre ele, totul pentru a eficientiza cat mai mult activitatea. Procesul de curatare a bilantului de neperformante preluat de la Carpatica va continua, dar oficialii bancii nu intrevad vanzari de portofolii neperformante, mai ales ca valoarea activelor constituite colateral a inceput sa revina.

La capitolul credite neperformante, banca ar in prezent o rata de aproape 15%, dar planurile sunt ca pana la finalul anului ponderea neperformantelor sa coboare sub 12%.

In privinta profitabilitatii, Horia Manda a declarat ca 2018 este tinta asumata pentru revenirea pe profit la nivel anual, in vreme ce in ultimele trei luni de anul acesta este asteptat un profit trimestrial, dupa incheierea procesului de restructurare.

“Vom atinge viteza de croaziera abia in 2019 si estimam ca vom ajunge la aceiasi parametri de profitabilitate ca marile banci din sistem”, a declarat Horia Manda, sugerand astel ca dupa finalizarea restructurarii si revenirea pe profit, Patria ar putea sa intre in liga bancilor cu o rentabilitate a capitalurilor proprii (ROE) de peste 15%.

Manda a tinut totodata sa inlature temerile privind o eventuala delistare de pe Bursa de Valori Bucuresti, sugerand ca anul acesta ar putea avea loc o majorare de capital prin intermediul BVB si ca in urmatorii ani banca va face demersuri constante de finantare pe bursa.

Administratorii Patria Bank au convocat recent o Adunare Generala a Actionarilorin urma careia vor sa reduca cu 40% capitalul social al bancii in scopul acoperirii pierderilor acumulate de banca in anii anteriori.

Daca actionarii vor fi de acord, Patria isi va reduce capitalul social cu suma de 149,1 mil. lei, pana la 227,1 mil. lei, prin anularea unui numar de 1.491.181.900 actiuni, proportional cu cota de participare a fiecarui ationar la capitalul social al bancii la data de inregistrare.

Actiunile PBK cresteau joi cu 6,4% la deschiderea bursei, pana la nivelul de 0,1075 lei/unitate, banca fiind astfel evaluata la 404,4 mil. lei (88,4 mil. euro).

Sursa foto: Agerpres