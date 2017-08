Dupa o crestere de aproape 500% in ultimul an, moneda virtuala Bitcoin a ajuns sa fie un subiect de discutie chiar si in randul persoanelor care pana recent nici nu se gandisera vreodata sa faca plasamente financiare. Ca urmare, o serie de case de brokeraj locale au lansat derivate ce permit noului val de potentiali clienti, majoritatea cu venituri ridicate si care lucreaza in multinationale, sa tranzactioneze in doar cateva minute cele mai “la moda” monede virtuale.

Interesul pentru monedele virtuale vine in contrast cu situatia din piata de capital romaneasca, care in ciuda faptului ca in ultimii ani a oferit castiguri de doua cifre din cresterea actiunilor si a dividendelor distribuite de companiile romanesti, inca se chinuie sa atinga un nivel de popularitate ridicat in randul populatiei obisnuite.

XTB Romania si Admiral Markets sunt doua dintre casele de brokeraj locale, specializate in tranzactii valutare si instrumente financiare derivate, care au lansat recent CFD-uri pe Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash si Ripple. Un CFD (contract pe diferenta) pe Bitcoin se bazeaza si va evolua in functie de pretul monedei virtuale. Investitorul care cumpara un CFD Bitcoin detine indirect moneda virtuala si este expus fluctuatiilor de pret ale monedei.

Principalul avantaj dar si dezavantaj al tranzactionarii CFD-urilor pe Bitcoin este faptul ca orice investitie este amplificata de “efectul de parghie” cu marje. Mai exact, daca de exemplu firma de brokeraj cere o marja de 5% (in general marjele sunt cuprinse intre 5 si 30%), investitorul poate sa cumpere Bitcoin in valoare de 100.000 de lei cu doar 5.000 de lei. Castigurile sunt in acest fel mult mai mari decat in mod normal, insa la fel de mari vor fi si eventualele pierderi.

Bitcoin vs. burse Evolutie Bitcoin Evolutie Bursa de Valori Bucuresti Evolutie Bursa din New York Ultimele 12 luni +487% +16% +28% Din 2013 pana in prezent +25.682% +76% +63%

“Daca vrei sa investesti in Bitcoin ai practic doua optiuni: sa cumperi efectiv moneda de pe una dintre bursele de Bitcoin, care in general sunt nereglementate si unde exista riscul sa fie supuse unor atacuri informatice, sau sa cumperi CFD-uri pe Bitcoin, avand macar garantia ca banii tai, ai clientului, nu pot ajunge sa fie tinta unui astfel de atac din moment ce ei exista intr-un cont bancar al unei firme de brokeraj supravegheata de Autoritatea de Supraveghere Financiara”, mentioneaza Bogdan Albu, director general XTB Romania.

In iulie, Bithumb, una dintre cele mai mari burse pentru tranzactionarea monedelor virtuale din lume, a fost tinta unui atac informatic in urma caruia se presupune ca au fost furate datele personale a 30.000 de clienti, precum si banii unora dintre acestia.

XTB Romania are cateva sute de clienti noi care tranzactioneaza CFD-uri pe criptovalute. O buna parte din ei provin provin din domeniul IT si au deja cunostinte despre Bitcoin si trading. “In mod clar au luat decizia sa investeasca in Bitcoin influentati de fluctuatiile mari de pret pe care aceste valute le au si vor sa profite de pe urma lor in conditii de siguranta”, adauga Albu.

Popularitatea Bitcoin a crescut puternic pe plan local, Bitcoin Romania anuntand ca sumele tranzactionate au depasit 25 mil. euro in 2016. Platile cu Bitcoin se realizeaza prin scanarea unui cod QR sau prin transferarea sumei la adresa de sub cod, folosind portofelul Bitcoin care se poate instala pe telefonul mobil. Mai multe restaurante si magazine locale accepta plata cu moneda virtuala, printre acestea aflandu-se PC Garage, Vola.ro si F64.

“Imediat ce am lansat CFD-urile pe Bitcoin, fara sa anuntam clientii, acestia au inceput sa le tranzactioneze, fie pe contul real, fie pe contul demo. Am avut solicitari pentru produse financiare pe Bitcoin inainte de lansare, interesul ridicat fiind principalul motiv pentru care am decis sa lansam acest segment. Un interes mare vine din partea oamenilor de afaceri si din parte celor care lucreaza in sectorul IT, unii dintre ei aflandu-se in randul celor care au ‘genereaza Bitcoin. Nu toti care vin acum sa investeasca au experienta in trading, dar majoritatea inteleg mecanismul din spatele criptovalutelor”, a declarat Pavel Bistriceanu, country manager Admiral Markets Romania.

Valoarea Bitcoin a crescut cu 487% in ultimele 12 luni si cu un urias 25.582% de la inceputul lui 2013 si pana in prezent. Moneda virtuala se tranzactiona ieri la un pret de 3.381 dolari. Pentru comparatie, actiunile de pe Bursa din New York au castigat 16% in ultimul an si 76% din 2013, in vreme ce pe Bursa de Valori Bucuresti cresterile au fost de 28%, respectiv 62,7%.

Avand in vedere volatilitatea extrem de ridicata pe care o pot inregistra, tranzactionarea monedelor virtuale este considerata mult mai riscanta decat cea a actiunilor. Lipsa unui istoric semnificativ, precum si specificul criptovalutelor face ca in prezent parerile cu privire la evolutiile viitoare ale Bitcoin sa varieze extrem de mult.

“Criptovalutele atrag evolutii foarte ample de pret; exista pareri potrivit carora s-a format o bula, iar daca ne uitam la cat de mare a fost cresterea, bineinteles ca acestea par indreptatite. Pe de alta parte si continuarea cresterii este la fel de posibila pentru o perioada de timp. Singurul lucru sigur este ca exista un risc clar asociat acestui tip de investitie”, mentioneaza Bogdan Albu.

Ce sunt CFD-urile?

Un CFD este un contract intre doua parti, cumparatorul si vanzatorul, care prevede ca vanzatorul va plati catre cumparator diferenta dintre valoarea curenta a unui activ si valoarea sa din momentul tranzactiei. In cazul in care diferenta este negativa, atunci cumparatorul plateste; in cazul in care diferenta este pozitiva, cel care plateste este vanzatorul contractului.

CFD-urile permit investitorilor sa castige bani atat cand pretul activului in cauza creste (luand pozitii long), dar si cand pretul acestuia scade (luand pozitii short).

In general, brokerii percep comisioane de 0,1% pana la 0,4% pentru tranzactionarea CFD-urilor. Unele firme prefera sa nu perceapa niciun comision pentru tranzactionarea CFD-urilor, profitul acestora rezultand din “spread” - diferenta dintre pretul de vanzare si cel de cumparare al unui CFD (situatie similara caselor de schimb valutar).

Sursa foto: Shutterstock