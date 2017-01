Presedintele Klaus Iohannis pierde peste 1.000 de lei la salariu in urma eliminarii plafoanelor la CAS si CASS de la 1 aprilie 2017 pentru veniturile mai mari de cinci salarii medii brute pe economie, seful statului ajungand sa castige 15.108 lei pe luna, fata de 16.201 lei in prezent, intr-o situatie similara fiind premierul, sefii Parlamentului, ministrii si alti demnitari de rang inalt, cu venituri mari.

Toate salariile mai mari de cinci ori decat salariul mediu brut pe economie vor scadea incepand cu 1 aprilie 2017, in urma eliminarii plafoanelor la CAS si CASS de catre Guvernul Grindeanu. Potrivit Executivului, in aceasta situatie se afla aproximativ 36.000 de salariati din Romania, iar veniturile in plus la buget vor depasi suma de 1,9 miliarde de lei, informeaza News.ro.

Primii afectati de masura luata vineri de Guvern vor fi cei mai inalti demnitari din statului roman: presedintele, prim-ministrul, sefii Parlamentului, ministrii, sefii serviciilor secrete, Avocatul Poporului, presedintele Curtii de Conturi si presedintele Consiliului Legislativ.

Inainte insa de a le scadea salariile, toti acesti demnitari vor beneficia de o majorare a veniturilor vreme de trei luni, din ianuarie pana in aprilie, si asta din cauza ca, potrivit Codului Fiscal in vigoare, plafonarea CASS nu a fost valabila in 2016, aceasta intrand in vigoare abia de la 1 ianuarie 2017.

Ce salariu va avea presedintele Klaus Iohannis

Astfel, presedintele Klaus Iohannis va avea incepand cu 1 aprilie un salariu net de 15.108 lei, mai putin cu 1.093 lei fata de luna ianuarie 2017. Totusi, salariul sefului statului a crescut in ianurie cu 376 lei fata de decembrie 2016, in urma intrarii in vigoare a plafonarii CASS. Pana in decembrie 2016, doar CAS era plafonat la cinci salarii medii brute pe economie.

Intr-o situatie identica cu presedintele Iohannis, din punctul de vedere al salariilor, vor fi prim-ministrul Sorin Grindeanu, presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu si presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea.

A doua categorie de demnitari carora le va scadea salariul vor fi cei doi viceprim-ministri, Sevil Shhaideh si Daniel Constantin. Ambii au un brut de 20.000 de lei, ceea ce inseamna un salariu net in luna ianuarie de 14.914 lei. Dupa intrarea in vigoare a ordonantei de urgenta de eliminare a plafoanelor la CAS si CASS, de la 1 aprilie 2016, atat Shhaideh, cat si Constantin vor primi un salariu lunar net de 14.028 lei, cu 886 de lei mai putin.

Urmeaza, in ierarhia salariilor inaltilor demnitari, ministrii, vicepresedintii, secretarii si chestorii Parlamentului, sefii serviciilor secrete, consilierii prezidentiali, secretarul general al Guvernului (Mihai Busuioc), Avocatul Poporului (Victor Ciorbea), presedintele Curtii de Conturi (Nicolae Vacaroiu) si presedintele Consiliului Legislativ (Dragos Iliescu), fiecare avand un salariu brut de 19.055 lei.

Pana in decembrie 2016 ei castigau un salariu net de 13.868 lei pe luna, urmand ca din ianuarie venitul net sa creasca la 14.125 lei. Din aprilie insa, odata cu intrarea in vigoare a eliminarii plafonarii contributiilor la sanatate si la pensii, acestor demnitari le vor scadea salariile nete la 13.365 lei pe luna, cu 760 de lei mai putin decat in prezent.

Eliminarea plafoanelor la CAS si CASS are insa si partea plina a paharului pentru cei 36.000 de salariati romani care au salarii mai mari decat cinci salarii medii brute pe economie. Ei vor avea pensii mai mari datorita contributiilor mai consistente pe care le vor plati incepand cu 1 aprilie 2017.

Aceasta decizie a fost luata de Guvern in sedinta de vineri. Potrivit comunicatului emis de Executiv, se elimina plafonul reprezentand valoarea sumei echivalente cu cinci castiguri salariale medii brute, aferenta bazei lunare de calcul a contributiilor de asigurari sociale, in cazul persoanelor care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor. De asemenea, se elimina plafonul maxim al bazei lunare de calcul a contributiei de asigurari sociale de sanatate, reprezentand contravaloarea a cinci castiguri salariale medii brute, prevazut in cazul veniturilor din salarii si asimilate salariilor, investitii si din alte surse. Astfel, contributia de asigurari sociale de sanatate se datoreaza asupra venitului realizat.

"Se urmareste eliminarea inechitatilor privind plata contributiilor in procente egale, pentru toti salariatii, prin renuntarea la actualele plafoane privind contributiile de asigurari sociale si contributiile de asigurari sociale de sanatate", anunta vineri Guvernul.

Sursa foto: Paolo Schorli/Shutterstock.com