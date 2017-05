Klaus Iohannis a fost intrebat de jurnalisti ce parere are despre ordonanta privind ANCOM si proiectul lui Calin Popescu Tariceanu prin care presedintele Romaniei si ministrul Justitiei sunt exclusi din procedura de numire a sefilor DNA, DIICOT si a procurorului general, potrivit News.ro.

O sa va surprinda poate pozitia mea. Nu faptul ca se discuta aceste chestiuni ma ingrijoreaza. E foarte bine sa se discute. Si cred ca la un moment dat va trebui sa mergem la discutia pe fond: ce fel de stat dorim, ce fel de arhitectura a statului vrem. Vrem toata puterea la Parlament sau vrem sa existe si putere la presedinte. Toate aceste lucruri se pot discuta si putem sa le stabilim. Ceea ce ma ingrijoreaza in schimb, si recunosc, este, de exemplu, speta ANCOM care seamna izbitor cu speta ordonantei 13 Klaus Iohannis

Seful statului a sustinut ca, din pacate, actualul Guvern inca nu a inteles foarte bine care este rolul sau in arhitectura constitutionala.

”Nu legalitatea a fost problema si la aceasta ordonanta cu ANCOM, ci oportunitatea, lipsa totala de transparenta in decizie si felul in care s-a pus problema. In Romania, Guvernul are o putere foarte mare. Arhitectura statului este de asa fel incat Guvernul poate sa faca aproape orice, dar asta nu inseamna ca trebuie sa faca orice. Guvernul trebuie sa guverneze, trebuie sa ia decizii care sunt bune pentru dezvoltarea Romaniei, pentru apararea Romaniei, pentru in general intarirea si stabilizarea dezvoltarii. Cu totii ne dorim sa traim mai bine, or acest trait mai bine tine evident de felul in care se guverneaza, si romanii au asteptari”, a declarat presedintele.

Klaus Iohannis a precizat ca este nevoie de transparenta si sa se adopte decizii care sunt oportune.

Daca vreti sa luam speta ANCOM, nu a fost nici urgenta, nici importanta. Putea prim-ministrul sa vina cu o propunere pentru presedintele ANCOM, se rezolva cam in 5 minute. Nu a fost nevoie de nicio ordonanta. Probabil aceasta coalitie care este la putere acum a vrut sa imi arate mie ca ei fac jocul, dar asta am stiut si inainte, majoritatea parlamentara face jocul, dar cred ca e nevoie sa repet ce am mai spus si ultima data cand am fost in Parlament: Guvernati, dar nu oricum, ci bine pentru Romania si pentru romani. Daca se guverneaza doar pentru a arata ca ei pot face orice, asta stim din capul locului, nu ajuta pe nimeni si nu imbunatateste traiul niciunui roman Klaus Iohannis

In privinta proiectului initiat de Tariceanu, Iohannis a spus ca ”orice se poate discuta”.

”Sunt constient de faptul ca Parlamentul legifereaza. Este mai degraba o problema de oportunitate. Daca acum, PSD, fiindca a ajuns la putere, vrea sa schimbe toate legile in care apare presedintele doar ca sa arate ca este la putere, nu mi se pare demersul nici cel mai urgent, nici cel mai important si nici cel mai oportun. Dar orice se poate discuta, dar solutia trebuie sa fie o solutie pentru Romania si pentru romani, nu pentru politicienii care acum vremelnic sunt la putere”, a mai spus seful statului.