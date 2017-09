”Intalnirea cu militarii romani si aliati aflati pe teritoriul Romaniei este, mereu, nu doar o bucurie, ci si un foarte bun prilej de a purta discutii cat mai aplicate despre teme legate de postura de aparare colectiva si descurajare, ca urmare a degradarii vizibile a ceea ce cu totii numim Flancul Estic aliat. Am convingerea ca evenimente precum cel la care suntem astazi prezenti au un rol foarte important in construirea si intarirea increderii, asa cum, inspirat, v-ati si ales motto-ul acestei conferinte - Building Trust. Vorbim, pana la urma, de un domeniu de nisa al fortelor armate, traditional bazat pe discretie in atitudine, in comportament si in misiunile desfasurate. Date fiind complexele transformari de paradigma ale conceptelor de aparare si securitate nationala, de aparare colectiva, asistenta internationala si parteneriate, ideea de consolidare a increderii, atat intre dumneavoastra, ca militari, prin solidaritate, cat si intre dumneavoastra, in calitate de corp militar de elita, si societate este fundamentala”, a afirmat presedintele, conform News.ro.

Seful statului a adaugat ca are loc o schimbare de viziune la nivelul politicilor de aparare.

”Parcurgem o perioada de veritabila schimbare de viziune la nivelul politicilor de aparare si al ajustarilor de ordin strategic, la nivel statal. Incercam, in acest fel, sa raspundem noilor provocari cu care ne confruntam, si ma refer la riscuri si amenintari care uneori se suprapun, alteori se intersecteaza, astfel incat putem oricand asista la situatii noi, complexe. Incertitudinea si impredictibilitatea sunt deja termeni uzuali atunci cand evaluam actualul mediu de securitate, fie ca vorbim de situatia regionala, in cazul Romaniei, fie ca vorbim de situatia internationala. In aceasta situatie, principala schimbare de optica la nivel strategic trebuie sa vizeze asigurarea unei balansari si relationari credibile intre componentele de prevenire si anticipare, pe de o parte, si componentele de reactie si combatere, pe de alta parte. Este o abordare pe care am insistat si in cadrul Strategiei Nationale de Aparare a Tarii 2015-2019”, a afirmat presedintele.

Klaus Iohannis a mentionat ca, o perioada de timp, am investit mai mult in componenta de combatere a riscurilor, dar am acordat mai putina atentie dezvoltarii unei strategii preventive, bazate pe cunoastere adecvata, pe capacitate de anticipare si pe cresterea rezilientei la nivel societal, in special prin educatie.

”Ulterior, am inceput sa ne dezvoltam o mai buna capacitate de preventie si anticipare, in special la nivelul combaterii amenintarilor asimetrice, neglijand faptul ca descurajarea are la baza, alaturi de credibilitate, constituirea unui mix de capabilitati adecvate la nivel conventional. Tocmai de aceea, cred ca acum este momentul de a asigura o mai precisa balansare intre preventie si combatere, intre relevanta informatiilor si precizia capacitatilor de reactie”, a continuat seful statului.

Presedintele a subliniat ca optiunea pentru o alocare constanta a resurselor pentru aparare vizeaza asigurarea unei predictibilitati necesare pentru cei care se ocupa cu planificarea strategica, multianuala.

”Cred ca este foarte important ca, dincolo de incertitudinea inerenta a contextului de securitate, sa garantam, la nivel politic, un minim de predictibilitate celor care planifica si care trebuie sa gandeasca in perspectiva. As vrea sa subliniez, totodata, faptul ca rezultantele procesului de planificare de ordin strategic trebuie sa aiba finalitate, de la asigurarea unei flexibilitati sporite in domeniul achizitiilor, pana la dezvoltarea de capabilitati credibile, adaptate noilor provocari de tip conventional, asimetric sau hibrid”, a subliniat presedintele Iohannis.

El a precizat ca acesta este si argumentul pentru care s-a decis constituirea a doua noi Comandamente, al Fortelor pentru Operatii Speciale, respectiv al Apararii Cibernetice.

Presedintele a mentionat ca, in cazul Fortelor pentru Operatii Speciale, a fost aprobat recent un plan robust si ambitios de dezvoltare a acestora pentru urmatorii zece ani si care vizeaza toate elementele specifice: integrarea institutionala in noua structura de forte a Armatei, comanda si controlul, planificarea resurselor, echiparea, instruirea si cooperarea la nivel regional.

”Toate aceste eforturi de transformare si adaptare vizeaza, strategic vorbind, largirea spectrului de optiuni si instrumente in scopul consolidarii profilului Romaniei ca pol de stabilitate in regiune, generator de credibilitate intre aliati si, atunci cand este cazul, participant activ la misiunile care vizeaza asigurarea securitatii regionale si internationale sau salvarea de vieti omenesti”, a afirmat presedintele.

”Dupa cum bine stiti, atunci cand vorbim de Fortele pentru Operatii Speciale, factorul esential este cel uman, respectiv calitatea acestuia. Eforturile si sacrificiile de care acesti oameni au dat dovada de-a lungul ultimilor ani, in regiuni mai mult sau mai putin apropiate de frontierele Romaniei, nu vor fi uitate niciodata. Totodata, ele constituie baza de la care este obligatoriu sa continue procesul de consolidare a acestei capabilitati, pe care, alaturi de altele, as numi-o «a viitorului». Indiferent de dinamica dezvoltarilor tehnologice, componenta umana va ramane cea care va face diferenta, prin flexibilitate, agilitate si subtilitate”, a mai declarat seful statului.

Presedintele Iohannis a adaugat ca doreste sa fixeze ca obiectiv de viitor angajamentul ca Fortele pentru Operatii Speciale sa contribuie la procesul de a spori in continuare stabilitatea la nivel regional, in special prin dezvoltarea unui profil specific in regiunea Europei Centrale si de Est, bazat pe cele mai inalte standarde de calificare si cooperare cu aliatii. ”In acest context, mesajul nostru constant va ramane acela ca Fortele pentru Operatii Speciale ale Armatei Romaniei, prin procesul rapid de transformare pe care il parcurg, vor fi pregatite pentru actiune, capabile sa desfasoare intregul spectru de misiuni, oriunde si oricand va fi nevoie, in serviciul intereselor nationale si al apararii colective, prin cooperare cu partenerii, in cadrul NATO”, a subliniat Klaus Iohannis.

Sursa foto: agerpresfoto