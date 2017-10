Au fost necesari ZECE ani pentru pregatirea crearii unitatii de arsi grav de la Floreasca, din 2004 pana in 2013. Statul roman nu a fost in stare in acest timp sa puna pe hartie necesarul de tehnologie care sa utilizeze aceasta sectie. O poveste trista despre sifonari de bani, coruptie si deci, pana la urma, moarte.

Aproape un sfert (23%) din investitia in echipamentele acestei sectii a fost alocat pentru o ustensila care nu are nicio legatura cu ingrijirea marilor arsi, scrie Rise Project.

Se numeste „barocamera monoloc” si este un instrument utilizat in medicina hiperbara, o ramura medicala care functioneaza independent de ingrijirea arsilor. Pretul ustensilei? De multe ori mai scump decat cea mai performanta aparatura, care CHIAR poate salva vieti. Interpusi in afacere? Sorin Oprescu, aflat in prezent in libertate.

