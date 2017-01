Anul care tocmai s-a incheiat pare sa fi fost unul dintre cei mai buni din istoria pietei rezidentiale din Romania, a anuntat compania de consultanta imobiliara Coldwell Banker Affiliates of Romania. Circa 30.000 de locuinte au fost finalizate in intreaga tara, iar in Bucuresti si in zonele din jurul Capitalei s-a inregistrat un record din acest punct de vedere, cu 13.000 de locuinte construite, o crestere cu 20 de procente fata de anul anterior. Se anunta, asadar, un an prielnic pentru cei care sunt in cautarea unei locuinte.

Ce ar trebui sa stie cei care vor sa-si cumpere o casa anul acesta

In 2017 specialistii preconizeaza o crestere a preturilor pentru ca cererea este tot mai mare. Mai mult decat atat, bancile ofera conditii din ce in ce mai avantajoase pentru cei care vor sa-si cumpere o casa, asa ca tot mai multe persoane opteaza pentru plata unei rate la banca in defavoarea unei chirii lunare.

Inainte de a incepe vizionarile, orice persoana ar trebui sa se informeze foarte bine cu privire la conditiile unui credit. Poti afla de pe aceasta pagina toate informatiile de care ai putea avea nevoie in cazul in care vrei sa iei un credit ipotecar. Acolo vei gasi un calculator de rate, asa incat sa vezi care vor fi costurile lunare, informatii complete despre ce alte chetuieli presupune un credit (comisioane, asigurari etc.), si vei afla inclusiv ce dobanda vei plati in functie de moneda pentru care optezi.

Piata este in prezent in crestere, asa cum a fost si in ultimii doi ani. In orasele mari, preturile inregistrate in luna decembrie au fost cu 10,7% mai ridicate fata de aceeasi perioada a anului anterior, noteaza news.ro. Cea mai mare crestere a fost inregistrata la locuintele noi, ajungandu-se la un pret de 1.175 de euro/mp.

Care sunt preturile orientative pentru apartamente si unde sunt cele mai scumpe case?

In Capitala, costul mediu este de 1.138 euro/mp, cu 6,5 procente mai mult decat in decembrie 2015. Un calcul simplu ne arata, asadar, ca un apartament de 2 camere din Capitala cu o suprafata utila de 60 de metri patrati are acum un pret care se situeaza la 58.000 de euro. Desigur, pretul poate sa scada sau sa urce in functie de zona in care se afla apartamentul, de dotarile pe care le are, dar si de anul in care a fost construit imobilul.

In Banat, la Timisoara, pretul mediu al locuintelor este de 1.027 de euro/mp, cu 9,3% mai mult fata de anul trecut. In Constanta, pretul mediu este de 917 euro/mp, cu 5,6 procente mai mult decat in 2015. In Brasov, preturile sunt mai mici, iar cresterea a fost de doar 2,6 procente fata de anul anterior. In prezent, costul mediu este de 901 euro/mp. Dintre marile orase, la Iasi par sa fie cele mai mici preturi, costul mediu se situeaza la 857 de euro/mp, avansul fata de aceeasi perioada a anului trecut fiind de doar 1,3%,.

Cele mai scumpe apartamente din tara nostra sunt in Cluj, au relevat datele portalului Imobiliare.ro. Tot aici s-a inregistrat si cea mai mare crestere de preturi, cu 11,4 procente fata de costurile inregistrate la finele anului trecut. In prezent, cei care vor sa-si cumpere un apartament in capitala Transilvaniei trebuie sa plateasca, in medie, 1.244 de euro/mp.

