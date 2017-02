Omul de afaceri Ovidiu Sandor, unul dintre cei mai cunoscuti si apreciati antreprenori romani din domeniul imobiliar, a demarat la inceputul acestui an lucrarile proiectului ISHO din Timisoara, un ansamblu mixt de birouri si rezidential, situat in zona centrala a orasului din vestul tarii.

Mulberry Development, companie detinuta de catre omul de afaceri Ovidiu Sandor, a inceput lucrarile de constructie din cadrul proiectului imobiliar ISHO din Timisoara chiar la inceputul acestui an, in conditiile in care a obtinut primele autorizatii. In momentul de fata, proiectul se afla in plina dezvoltare a primei etape a proiectului, reprezentata de componenta de birouri - ISHO Offices.

La finalizarea intregului proiect, estimat sa se realizeze pana in anul 2020, proiectul multifunctional ISHO va fi unul dintre cele mai “verzi” constructii din Romania si ar urma sa indeplineasca toate cerintele si certificarile unui proiect aliniat standardelor din Occident.

In prima etapa de dezvoltare, Ovidiu Sandor va dezvolta proiectul de birouri, care la randul sau va fi dezvoltat in trei faze, prima dintre demarand chiar la inceputul acestui an. Proiectul de birouri va avea o structura P+7E, iar prima faza acestuia va presupune dezvoltarea unei suprafete de 16.000 mp, pentru ca in urmatoarele doua faze sa fie adaugati inca 34.000 mp”, a declarat Ovidiu Sandor, proprietarul Mulberry Development.

Wall-Street.ro a intrat in posesia celor mai noi randari ale viitorului proiect mixt din Timisoara, iar imaginile arata ambitii mari pentru orasul din Vestul tarii, unul dintre viitorii poli de dezvoltare ai tarii pentru anii urmatori.

Investitia totala in proiectul ISHO se va ridica la circa 130 de milioane de euro, in mai multe etape, in functie de diferitele faze de constructie: partea de birouri se va finaliza in 3 etape si cele 1.200 de apartamente din ISHO Living in 4-5 etape.

Pentru componenta rezidentiala, vanzarea va debuta la inceputul anului viitor, iar constructia este programata sa inceapa in functie si de cererea din piata.

Compania Mulberry Development este cunoscuta pentru realizarea a doua proiecte majore in cele mai importante orase secundare din Romania - City Business Centre - Timisoara si The Office - in Cluj-Napoca. Ambele proiecte au atras firme importante, precum Bosch, Bombardier, SAP, IBM, Deloitte, Mol Romania, Raiffeisen Bank, UniCredit, Betfair sau National Instruments.

Timisoara este unul dintre orasele “vedeta” al viitoarelor dezvoltari, in orasul de pe Bega fiind programata o lista de proiecte importante atat in ceea ce priveste dezvoltarile de proiecte rezidentiale, proiecte comerciale, birouri sau spatii industriale.

Pe langa ISHO, in Timisoara se mai afla in dezvoltare proiecte precum Centrum, Openville, Vox Technology Park, precum si multe alte ansambluri de dimensiuni mai mici.