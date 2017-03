Efervescenta pietei imobiliare din Romania a fost amplu analizata in cadrul evenimentului SEE Property Forum 2017, acolo unde mari investitori si specialisti imobiliari s-au reunit pentru a tapeta noutatile prin care unul dintre cele mai dinamice sectoare ale economiei locale a trecut.

Tema “Brexit” a fost intens dezbatuta de specialistii prezenti la eveniment, mai ales oportunitatile de care Romania poate beneficia in urma acestui pas strategic facut de autoritatile din “Insula”. Surprinzator sau nu, Romania se afla in urma multor state in privinta dezvoltarii economice, a prognozelor, cat mai ales a apetitului investitorilor, in conditiile in care masurile fiscale adoptate de Executiv se schimba destul de des.

“O vedere din elicopter” asupra pietei imobiliare din Romania si a barierelor cu care tara noastra se confrunta a oferit economistul roman Dan Bucsa (foto cover), responsabil regional al Unicredit Bank la Londra, in opinia caruia tara noastra are foarte mult de recuperat in privinta castigarii unui apetit pentru investitorii cu greutate. Statisticile oferite de acesta indica un mare vid in ceea ce priveste datele macroeconomice.

Expertul din Londra sustine ca Romania sufera destul de mult la cateva capitole extrem de importante si este de parere ca toata aceasta efervescenta din piata ar trebui tratata cu foarte mare atentie.