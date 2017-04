Potrivit dezvoltatorului imobiliar, lucrarile subterane ale proiectului se vor finaliza in al doilea trimestru al acestui an dupa ce lucrarile de constructie ale proiectului au demarat in octombrie 2016 si vor fi finalizate in al doilea trimestru al anului 2018.

In prezent, lucrarile la fundatie se apropie de final, turnarea peretilor mulati si a celor de sprijin fiind deja incheiata, in timp ce lucrarile generale de excavare sunt in plina desfasurare. Lucrarile la arcarea subterana, care reprezinta prima etapa a dezvoltarii, vor continua in urmatoarele trei luni, cladirea urmand sa depaseasca nivelul solului in luna iulie.

Antreprenorul general desemnat pentru Unirii View este Bog’Art.

Unirii View are o suprafata totala de 26.880 mp si o suprafata inchiriabila de aproximativ 18.000 mp. Cladirea va avea 19 niveluri supraterane, (incluzand parterul, 17 etaje pentru birouri precum si un spatiu aditional denumit de dezvoltator drept <<penthouse tehnic>>, plus o parcare subterana cu 3 niveluri.

Odata cu finalizarea lucrarilor, Unirii View va domina centrul Bucurestiului, fiiind printre cele mai inalte si mai verzi cladiri din Capitala. Investitia totala in proiect se situeaza in jurul sumei de 33 de milioane euro.

La finalizarea proiectului, Unirii View va fi o cladire de birouri de clasa A, in forma de poligon, cu 17 etaje superioare, un parter cu spatii de retail dedicate serviciilor si facilitatilor pentru chiriasi, precum si o parcare subterana cu 3 niveluri. Cladirea va avea o suprafata inchiriabila de peste 1.100 mp pe fiecare etaj.

Unirii View este una dintre cladirile din Bucuresti cu cel mai eficient spatiu pe etaj, avand o latime de 12 m intre fatada si nucleul cladirii, fara stalpi sau alte elemente de structura.

Unirii View va fi prima cladire din Romania ce a aplicat pentru certificarea BREEAM conform standardelor lansate in 2016. Noile criterii BREEAM sunt considerate a fi mult mai stricte fata de cele precedente. Acest lucru inseamna, pe de o parte, ca proiectul Unirii View va trebui sa indeplineasca o serie de standarde mult mai riguroase fata de normele vechi, iar, de cealalta parte, acelasi calificativ obtinut dupa metodologia anterioara ar corespunde, conform noii proceduri, unui scor inferior.

Procesul de certificare este gestionat in prezent de catre BuildGreen, cel mai mare consultant specializat in domeniul proiectarii, dezvoltarii si certificarii cladirilor sustenabile din Romania.

Investitorul din spatele Unirii View este Yves Weerts, un antreprenor de nationalitate belgiana cu un istoric solid pe piata de dezvoltare imobiliara din Romania, confirmat de catre dezvoltarea si vanzarea cu succes a Deva Logistics Park catre fondul de investitii CTP.

Pentru a asigura un proces de dezvoltare fluent pentru Unirii View, Yves Weerts a apelat la echipe care vor coordona dezvoltarea proiectului. Westfourth Architecture, in cooperare cu DMA Architecture & Interior Design, aduc viziunea arhitecturala si gestioneaza partea de design, SPEEDWELL Real Estate Development, prin Didier Balcaen, coordoneaza procesul de dezvoltare, in timp ce compania de consultanta imobiliara Griffes, detinuta de catre Andreea Paun, se ocupa de strategia de leasing si managementul comercial.

Piata de birouri din Bucuresti a devenit una dintre cele mai competitive sectoare ale pietei imobiliare din Romania, asta dupa ce tot mai multi investitori au decis sa investeasca la nivel local.