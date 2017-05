Astfel, conform datelor furnizate in formularul de inregistrare, 29% dintre persoanele care-si cauta locuinta dispun de un buget de 80.000 euro. In imediata apropiere se situeaza bucurestenii cu bugete de 55.000 euro (19%), iar pe locul 3 se afla cei care sunt dispusi sa plateasca 100.000 euro pentru o casa sau un apartament. Relativ putini (5%), dar usor de remarcat, sunt vizitatorii care si-au exprimat optiunea pentru imobile de peste 200.000 euro.

Cand vine vorba de tipul locuintei, un procent semnificativ (30%) dintre vizitatori cauta apartamente cu 3 camere, aproape la egalitate cu cei care isi doresc apartamente cu 2 camere (29%). Visul de a avea o casa este impartasit de 19% dintre cei inscrisi la Imobiliarium. De asemenea, in formularul de inregistrare, 10% au declarat ca vin la Imobiliarium pentru a-si cumpara o garsoniera, iar procentul este identic cu cei care cauta apartamente cu 4 camere. Exista si un numar mic de vizitatori - 2%, care vor veni pentru a achizitiona un duplex.

Pentru ca cele mai multe companii au sediile in sectorul 1 al Capitalei, iar transportul prin Bucuresti, in orele de varf, este grevat de tot mai multe blocaje, aproape jumatate (49%) dintre cei inscrisi pe imobiliarium.ro vor sa-si cumpere locuinta in sectorul 1. Pentru sectorul 3 au optat 19.40% si cam tot atatia (19%) isi doresc sa locuiasca in sectorul 2.

"In contextul in care traim o era a digitalizarii, in care cea mai mare parte a activitatilor noastre a trecut in zona online, targurile imobiliare reprezinta pentru noi oportunitatea perfecta de a lua pulsul pietei, de a avea contact direct cu potentialii clienti, de a comunica si de a vedea in mod nemijlocit ce-si doresc oamenii. La prima editie a Imobiliarium, Greenfield Baneasa vine cu o oferta noua de apartamente ce vor fi livrate chiar in luna mai, apartamente de 2, 3 si 4 camere aflate in Cartierul Platanilor, cea de-a treia faza a proiectului", a declarat Bartosz Puzdrowski, CEO Impact Developer & Contractor.

Expozitia Imobiliarium vine cu peste 6.000 de case si apartamente, dar si case de vacanta. Fiecare expozant va avea ochelari VR (realitate virtuala) cu ajutorul carora va putea vizualiza o parte din imobilele din oferte.

Sursa foto: Don Tran / Shutterstock