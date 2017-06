Dedeman, Leroy Merlin si Arabesque sunt cei mai mari trei jucatori specializati in comertul cu materiale de constructii si solutii pentru amenajarea casei si a gradinii, business-urile acestora inregistrand o evolutie spectaculoasa fata de anii anteriori, reiese dintr-o analiza wall-street.ro, pe baza rezultatelor publicate de companii la Ministerul de Finante.

Dedeman, liderul pietei locale de bricolaj, a reusit performanta de a depasi pragul de 1 miliard de euro in afaceri si un profit in crestere cu circa 20%, ceea ce i-a consolidat rezultatele financiare in cursul anului trecut. In acest fel, business-ul Dedeman s-a ridicat la 1,17 miliarde de euro, o crestere 19% a cifrei de afaceri, dar si o crestere importanta a profitului, a numarului de magazine, respectiv a numarului de angajati. La finalul anului trecut, numarul mediu de angajati ai Dedeman se ridica la circa 8.500 de salariati.

In ciuda faptului ca Leroy Merlin inca nu si-a publicat raportul financiar aferent anului 2016, retailerul a comunicat faptul ca valoarea afacerilor a depasit pragul de 450 de milioane de euro cu cele 19 unitati pe care le detine la nivel local, atat magazinele proprii Leroy Merlin, cat si spatiile comerciale preluate de la BauMax, retailer achizitionat de francezi in urma cu trei ani de zile.