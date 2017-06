Este unul dintre cei mai discreti antreprenori romani, dar si cel mai puternic om de afaceri din Romania. Dragos Paval, presedintele si proprietarul Dedeman, cel mai mare retailer autohton si cel mai mare jucator specializat in bricolaj, spune ca tara noastra are nevoie de o directie clara si de o strategie care sa sustina dezvoltarea armonioasa in toate zonele sale, iar autoritatile sunt nevoie sa gaseasca masuri prin care sa stopeze exodul masiv, dar si sa stimuleze natalitatea.

Intr-un interviu exclusiv acordat wall-street.ro, seful Dedeman a vorbit deschis despre framantarile sale ca om de afaceri, dar si ca roman in propria tara. Spune deschis ca ca sunt extrem de multe lucruri pe care trebuie sa le imbunatatim si a punctat ca are mari asteptari in privinta tinerei generatii.

Alaturi de fratele sau Adrian, Dragos Paval a reusit sa cladeasca cea mai mare companie romaneasca specializata in retail, un business care a depasit la nivelul anului trecut pragul de 1 miliard de euro in afaceri, o performanta unica pentru o companie 100% romaneasca si controlata exclusiv de cei doi antreprenori romani. Insa pana aici, drumul a fost pavat cu multe piedici, provocari si momente critice.

Priveste fiecare inaugurare a unui magazin ca pe deschiderea ultimului centru comercial si, desi contextul intalnirii viza proiectul Dedeman din cartierul Baneasa – cea mai mare investitie intr-un spatiu comercial de profil din Romania - , spune ca exista nenumarate surprize cu care un investitor se poate trezi, iar investitia de 36 de milioane de euro in noua unitate a avut o intarziere de aproximativ doi ani de zile.

“Trei ani de zile pentru dezvoltarea unui magazin este foarte mult. Ne-am lovit de birocratie in institutiile statului la tot pasul, dar aici nu a fost vorba doar despre acest lucru: sunt companii private care se comporta la fel. Mai exact – nu inteleg de ce procesul de racordare la electricitate trebuie sa fie atat de lung si de complicat. Menirea furnizorului de energie este sa faca profit. Ma intreb de ce nu simplifica acest proces de racordare la electricitate, pentru ca ar fi in beneficiul lor, ar fi mai profitabili si, in definitiv, ar vinde mai mult. Au cumva alte scopuri?”, se intreaba Dragos Paval, facand referire la intarzierea foarte mare in inaugurarea magazinului din cartierul Baneasa.

L-am intrebat ce alte lucruri il deranjeaza in Romania, o tara despre care spune ca o iubeste si pe care si-o doreste pe drumul cel bun. “Depopularea”, imi spune fara sa stea prea mult pe ganduri.

“Cel mai mult imi displace faptul ca ne depopulam, ma doare si ma framanta cel mai mult acest lucru. Ne scade populatia in fiecare zi atat prin reducerea natalitatii, cat si prin emigrare.Faptul ca nu s-a intamplat nimic in foarte multi ani este dureros. Noi nu putem schimba mare lucru, putem deschide cel mult un magazin, putem sa investim in Romania, iar locurile de munca create sa fie bilete de intoarcere acasa pentru cei plecati in strainatate. Mai mult noi nu putem si nu stim sa facem. Aici este datoria statului sa incurajeze oamenii sa ramana. O masura buna aplicata este cresterea salariului minim obligatoriu. E un inceput”.

Un lucru care este iarasi greu de trecut cu vederea pentru orice investitor in Romania este infrastructura rutiera si mai ales “izolarea” Moldovei de restul tarii, in opinia proprietarului Dedeman.

“Lipsa infrastructurii rutiere duce la o dezvoltare nearmonioasa a tarii. Nu putem lasa provincii istorice abandonate aproape intentionat. Aici statul trebuie sa intervina in toate domeniile strategice ale tarii si sa nu mai faca nimic altceva decat sa isi canalizeze atentia in aceasta directie. Zona Moldovei este intr-o suferinta cumplita din acest motiv. Nici acum nu inteleg de ce zona de est a tarii a fost aproape uitata si mare parte a investitiilor sunt concentrate in interiorul arcului carpatic. Cu 1,5 – 2 miliarde de euro am putea crea o conexiune intre zona Moldovei si Brasov care ar resuscita toata economia din estul tarii. Pe traseul Iasi – Bacau – Onesti - Oituz sunt poduri care se afla in reconstructie de peste 10 ani, iar proiectele raman in continuare nefinalizate”, a mai adaugat seful retailerului specializat in bricolaj.

In ciuda acestor aspecte, Dragos Paval spune ca isi iubeste tara si vede aici un potential de dezvoltare pe termen lung.

“Imi place ca in Romania sunt foarte multe lucruri de facut. Sunt mii de posibilitati si oportunitati de valorificat in tara noastra. In plus, avem foarte multe resurse care pot fi exploatate (…) Interactionez cu foarte multi tineri care sunt de o inteligenta sclipitoare si au o viziune si planuri care iti dau sperante ca lucrurile se vor indrepta. Sunt optimist si ma astept la schimbari”, a mai adaugat Dragos Paval.

Fratii Paval, planuri mari in Romania: investitii in noi proiecte de birouri si dezvoltarea Dedeman

Odata cu incheierea acordului de preluare a proiectului de birouri AFI Park din zona Cotroceni, Dragos Paval spune ca acest nou demers nu se va opri aici, ci este doar un prim pas la nivel local. Intrebat despre viziunea sa cu Dedeman, antreprenorul roman spune ca exista un plan foarte bine pus la punct pentru ce se va intampla in continuare.

“Planuri si gandire in perspectiva avem. In comert lucrurile se schimba cu o viteza ametitoare. Uneori ne-am schimbat directiile de la inceput, pentru ca astazi nu mai sunt de actualitate. Ne uitam cu atentie la exemplele internationale care au reusit sau nu o extindere globala. Incercam sa invatam din ce li s-a intamplat lor si sa luam deciziile strategice potrivite”, spune Dragos Paval, facand referire la un interviu acordat in urma cu trei ani si in care a vorbit despre expansiunea regionala.

Intrebat despre planurile pe piata de birouri, in contextul achizitiei birourilor AFI, Dragos Paval vede industria locala de profil cu un potential foarte ridicat, unul datorat in primul rand numarului tot mai mare de companii care se uita spre tara noastra.

“Piata de birouri va fi in crestere deoarece sunt foarte multe companii care isi vor dori sa acceseze piata locala. Avem planuri mai mari in acest sens. Vom investi in zona de birouri si vom mai investi in companii antreprenoriale pe care le vom alege cu grija.Vom crea un fond pentru sustinerea start-up-urilor, cat si companiilor care au potential de crestere si nu au suficiente resurse. Este un proiect pe care il cercetam amanuntit si pe care il vom dezvolta in perioada urmatoare”, a mai adaugat seful Dedeman.

Wall-Street.ro a fost prima publicatie care a relatat despre decizia Dedeman de a achizitiona proiectul de birouri al AFI Europe din zona Cotroceni.

Planurile unor investitii imobiliare nu sunt chiar noi pentru Dedeman. Desi discret in privinta investitiilor pe care isi doreste sa le faca, Dragos Paval sustinea, in toamna anului 2015, ca isi doreste sa investeasca in noi domenii.

"Ma gandesc sa investesc in noi domenii. (...) Din pacate, in Romania sunt multi antreprenori care au facut greseala sa investeasca in noi domenii fara sa isi consolideze business-ul de baza. Pana in momentul in care nu vom ajunge sa putem lua capital din companie fara sa perturbam in vreun fel activitatea acesteia, nu vom face niciun pas in aceasta directie", spunea seful Dedeman, intr-un interviu din toamna anului 2015.

Dupa inaugurarile magazinelor din Bucuresti (Baneasa) si Hunedoara, Dedeman pregateste o relocare a unuia dintre magazinele din Iasi, precum si noi deschideri in Turda, Zalau, Slobozia sau Giurgiu.

Dedeman este cel mai mare retailer de bricolaj din Romania, o piata pe care mai activeaza nume precum Leroy Merlin, Arabesque, Kingfisher, Hornbach sau Praktiker. Un top al celor mai mari jucatori am publicat aici, intr-o analiza ampla a pietei de profil.