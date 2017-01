Dragos si Adrian Paval, cei doi frati care detin colosul Dedeman, cu afaceri de peste 1 miliard de euro, au cumparat proiectul de birouri AFI Park de la dezvoltatorul israelian, in cea mai mare tranzactie imobiliara de dupa criza si in poate cea mai mare tranzactie imobiliara realizata de investitori romani.

Potrivit unor informatii obtinute din piata de wall-street.ro, proprietarii Dedeman ar fi ajuns la un acord cu grupul israelian AFI Europe la finele anului trecut, intr-o tranzactie ce s-a semnat in jurul sumei de 164 de milioane de euro, cea mai mare achizitie imobiliara din Romania ultimilor 10 ani.

Dupa ce au inregistrat un succes neasteptat cu Dedeman, lant de magazine care a reusit anul trecut sa depaseasca pragul de 1 miliard de euro in afaceri cu numai 45 de unitati la finalul anului trecut, fratii Paval au decis sa isi extinda domeniul de activitate odata cu dezvoltarea unor noi fonduri de investitii – unul menit sa dezvolte business-urile la inceput de drum, iar cel de-al doilea – sa sprijine activitatea imobiliara a companiei in Romania. Acest al doilea pilon de dezvoltare vizeaza cu precadere activitatea din domeniul imobiliar a grupului Dedeman, care, incepand din acest an, va gestiona si activitatea unuia dintre cele mai mari parcuri de afaceri din Romania.

La jumatatea lunii decembrie, Dragos Paval a mers in Israel pentru a se intalni cu reprezentantii AFI Europe si Lev Leviev, proprietarul investitorului si dezvoltatorului imobiliar, pentru a pune la punct detaliile tranzactiei. Deal-ul dintre cele doua companii ar fi fost semnat chiar inainte de Anul Nou, potrivit informatiilor wall-street.ro.

Contactat de catre wall-street.ro in cursul lunii decembrie, la aflarea informatiilor despre o iminenta tranzactie, Dragos Paval nu a dorit sa comenteze pe marginea subiectului.

Pana la momentul publicarii acestui articol, Dragos Paval nu a mai putut fi contactat.

Planurile unor investitii imobiliare, insa, nu sunt chiar noi. Desi discret in privinta investitiilor pe care isi doreste sa le faca, Dragos Paval sustinea, in toamna anului 2015, ca isi doreste sa investeasca in noi domenii.

"Ma gandesc sa investesc in noi domenii. (...) Din pacate, in Romania sunt multi antreprenori care au facut greseala sa investeasca in noi domenii fara sa isi consolideze business-ul de baza. Pana in momentul in care nu vom ajunge sa putem lua capital din companie fara sa perturbam in vreun fel activitatea acesteia, nu vom face niciun pas in aceasta directie", spunea seful Dedeman, intr-un interviu din toamna anului 2015.

La inceputul anului 2016, tot intr-un interviu acordat wall-street.ro, Dedeman si-a anuntat intentiile de a dezvolta primul proiect propriu de birouri, un turn de 10 etaje, ce ar fi urmat sa fie dezvoltat in zona de Est a Capitalei, in vecinatatea proiectului comercial Esplanada, langa Cora Pantelimon.

Viitorul spatiu de birouri ar urma sa fie un proiect destinat inchirierii, dar va deservi si angajatilor retailerului de bricolaj.

Pe langa spatiul de birouri, pe actualul teren detinut de catre fratii Paval, proprietarii vor deschide si un nou magazin pe un format similar celui din Theodor Pallady.

AFI Europe a dezvoltat in Bucuresti proiectul de birouri AFI Park, format din cinci cladiri, cu o suprafata totala de 70.000 mp, in care lucreaza aproximativ 7.000 de salariati.

Printre principalii chiriasi ai proiectului de birouri se numara Electronic Arts (EA), TELUS International, Veeam Software, Adobe Systems, Microchip si multe alte companii din domeniul IT.

Pe langa proiectele de birouri, dezvoltatorul israelian detine in Romania si centrele comerciale AFI Palace Cotroceni si AFI Palace Ploiesti si are in dezvoltare, in Brasov, un nou proiect mixt de birouri si proiect comercial.

Pe segmentul cladirilor de birouri, AFI Europe Romania va dezvolta AFI TECH PARK Bucuresti, un parc de business clasa A cuprinzand 50.000 mp GLA, amplasat in imediata apropiere a hotelului J.W. Marriott si a Palatului Parlamentului. Parcul de afaceri va consta in 2 cladiri de birouri de inaltime redusa si un turn de birouri, cu multe spatii verzi, spatii moderne, high tech, intr-un centru urban cu o piateta centrala si gradini.

Informatia legata de preluarea parcului de afaceri AFI Business Park de catre antreprenorii romani care detin Dedeman a fost publicata pentru prima data de jurnalistul Adrian Mirsanu.