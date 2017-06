Fondurile provin din Axa POR dedicata tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon (axa prioritara 3) - sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor (prioritatea de investitii 3.1), Operatiunea A - cladiri rezidentiale.

Beneficiarii directi ai investitiei sunt locuitorii apartamentelor reabilitate, avand in vedere ca lucrarile realizate vor duce la scaderea consumului de energie si, implicit, la reducerea costurilor cu incalzirea. Beneficiarii indirecti sunt locuitorii sectorului 3, in general, intrucat reabilitarea termica a blocurilor contribuie la protejarea mediului inconjurator, prin reducerea gazelor cu efect de sera.

Investitia va fi implementata de Primaria Sectorului 3, in calitate de beneficiar al finantarii.

In Sectorul 3 au fost reabilitate termic pana in prezent peste 900 de blocuri/asociatii de proprietari, ceea ce reprezinta peste 70.000 de apartamente, prin program local si fonduri europene, pe lista regasindu-se mai mult de 1.000 de asociatii de proprietari care necesita termoreabilitare.

In cazul anveloparii termice prin fonduri europene, potrivit Ghidului Solicitantului, contractarea proiectelor se va face in conformitate cu principiul „primul depus, primul evaluat”, reabilitarea realizandu-se in ordinea dosarelor depuse.

Asociatiile de locatari din sectorul 3 al Capitalei, care au depus cerere pentru realizarea de proiecte prin intermediul fondurilor europene pot consulta pe site-ul Primariei de sector stadiul cererii si evidenta lucrarilor de reabilitare termica.

In Romania sunt aproximativ 8,2 milioane de locuinte aflate in peste 5 milioane de cladiri. Dintre acestea, peste 80.000 sunt blocuri care necesita termoizolare, cu aproximativ 3 milioane de apartamente. In perioada 2009 – 2015 au fost incluse in programul national peste 92.000 de apartamente, dintre care 58.000 au fost finalizate. In perioada 2007-2013, prin fonduri europene au fost reabilitate aproximativ 52.000 de apartamente. La acestea se adauga lucrarile realizate intre timp, insa totalul procentului de locuinte termoizolate nu atinge inca 10%, aratau estimarile Asociatiei Romane a Producatorilor de Polistiren Expandat din Romania (ROMEPS), in cursul anului trecut.

In Programul de Guvernare sunt prevazute, prin intermediul Programului Operational Regional, 8.25 de miliarde de euro pentru indeplinirea unor obiective precum extinderi a spatiilor de productie si servicii pentru IMM-uri, reabilitarea termica a peste 100.000 de gospodarii, reabilitarea unui numar de peste 45 de monumente istorice, constructia a trei spitale regionale, precum si constructia si reabilitarea a peste 2.000 km de drumuri judetene.