Compania de consultanta imobiliara Crosspoint Real Estate a intermediat tranzactia prin care Futureal Management a achizitionat un teren de 15.000 metri patrati in zona Expozitiei. Achizitia s-a realizat prin licitatie, principalul creditor fiind Alpha Bank. Terenul este pozitionat in imediata apropiere a statiei de metrou Lujerul de pe Magistrala 6, care va lega Gara de Nord de Aeroportul Otopeni.

Futureal Management va dezvolta pe acest teren un proiect rezidential cu aproximativ 400 de unitati locative, amplasat intr-o zona preconizata a fi viitorul pol de business al capitalei, potrivit Crosspoint.

"Magistrala de metrou M6 ale carei lucrari urmeaza a fi demarate in acest an, pozitioneaza zonele Expozitiei si Baneasa ca puncte cheie pe harta viitoarelor proiecte de birouri din Bucuresti, alaturi de Floreasca-Barbu Vacarescu sau Politehnica-Grozavesti. In acest context, vom asista la o crestere a cererii de locuinte in zona iar proiectul dezvoltat de Futureal Management va raspunde nevoilor celor care vor lucra in aceasta zona sau care vor fi atrasi de noile facilitati create aici” declara Mihai Dumitrescu, managing partner, Crosspoint Real Estate.

Piata principala pe care activeaza Futureal Management este Europa Centrala si de Est (Ungaria, Romania si Polonia), dar si Germania si SUA. In prezent, compania are in portofoliu 90 de proiecte, dintre care 41 au fost finalizate (in valoare de 1,28 miliarde de euro si pe o suprafata totala de 822 285 mp) iar alte 49 sunt in curs de dezvoltare (in valoare de 1,42 miliarde de euro, pe 1 005 237 mp).

