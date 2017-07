Vastint Romania, divizia de investitii imobiliare a grupului IKEA, a ajuns la o suprafata de peste 10.000 mp inchiriata in proiectul Timpuri Noi Square, dupa ce a atras alti doi chiriasi in proiectul din zona centrala a Capitalei, acolo unde Netcentric Eastern Europe si Phoenix Contact au alocat o suprafata de circa 2.000 mp in noul proiect.

Vastint Romania a inchiriat 1.000 mp de spatii de birouri catre Netcentric Eastern Europe si 900 mp catre Phoenix Contact in cadrul ansamblului mixt Timpuri Noi Square din Bucuresti.

Netcentric este un integrator de sisteme de internet cu o crestere rapida, cu activitati in construirea si implementarea de aplicatii web si platforme digitale pentru intreprinderile mari.

La randul sau, Phoenix Contact este o companie specializata in sectoarele electrotehnic si de automatizare.

Ansamblul Timpuri Noi Square are o suprafata inchiriabila planificata de 100.000 m2 spatii de birouri si spatii comerciale, plus 50.000 m2 de spatii rezidentiale. Este cel mai mare proiect mixt din Romania de astazi.

Vastint Romania a incheiat primele contracte de inchiriere a spatiilor de birouri din proiectului Timpuri Noi Square cu furnizorul de solutii IT DCS Plus si Impact Hub Bucuresti pentru o suprafata totala de 3.350 mp.

DCS Plus, companie specializata in furnizarea solutiilor IT pentru industria de turism si calatorii a inchiriat o suprafata de 1.675 mp, in timp ce operatorul de spatii multifunctionale si creative Impact Hub a inchiriat cealalta jumatate de spatiu disponibil, respectiv 1.675 mp.

Tot pe lista chiriasilor Timpuri Noi Square se mai afla compania de recuperare creante Kruk, care a inchiriat birouri pe o suprafata de peste 4.000 mp. Lista chiriasilor din acest moment continua cu grupul Fratelli, care va deschide mai multe spatii de petrecere a timpului liber in proiectul din zona Timpuri Noi.

Vastint, divizia de dezvoltari imobiliare a grupului suedez IKEA, a demarat la jumatatea anului trecut lucrarile celui de-al doilea proiect major in Bucuresti. Cele trei cladiri ale proiectului Business Garden Bucharest insumeaza 41.000 metri patrati de spatii de birouri, clasa A si zone comerciale la parter.