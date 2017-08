Dezvoltatorii de apartamente ar trebui sa acorde o atentie maxima oraselor "magnet", precum Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara si Brasov, apreciaza Daniel Manate, presedinte Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din Romania (ANEVAR), in cadrul unui raport de piata aferent trimestrului doi din acest an, realizat de catre AnalizeImobiliare.ro , platforma de cercetare si date imobiliare a Imobiliare.ro . El aduce ca argument un studiu recent al Bancii Mondiale care releva faptul ca aproximativ 3,6 milioane de romani intentioneaza sa se mute in urmatorii cinci ani, iar o pondere de 66,5% dintre acestia ar prefera tot Romania, cele mai atractive orase fiind cele mantionate mai sus.

Planurile dezvoltatorilor vor depinde insa de sustenabilitatea preturilor din piata rezidentiala si apare intrebarea daca aceasta este pe cale sa se inflameze sau nu ori nu inca, in perspectiva ultimelor cresteri. "Sunt intrebari legitime pentru toti actorii implicati, de la cumparatori, finantatori, intermediari, evaluatori, presa sau consultanti. Am vazut in ultimele 3-4 luni destule opinii diverse, unele chiar contradictorii cu privire la acest subiect: de la stabilizarea cresterii preturilor pana la anticiparea formarii unei noi bule imobiliare. Dar, ca sa limpezim putin apele acestui subiect delicat propun sa pornim de la cifrele industriei", spune Daniel Manate (foto).

In trimestrul patru din 2016 fata de aceeasi perioada de anul trecut, potrivit datelor Eurostat, cresterea pietei rezidentiale din Romania a fost superioara celei din Uniunea Europeana cu 2,7%. In primele trei lui din 2017 diferenta s-a diminuat la doar +0,6%. Pe tari, tara noastra s-a situat insa abia pe pozitia a 13-a in trimesturl patru din 2016, respectiv pe pozitia a 20-a, in trimestrul intai din 2017. Astfel, "in contextul european concluzionam ca evolutia din piata rezidentiala autohtona este departe de a semnala vreo inflamare", arata seful ANEVAR.

Cluj-Napoca semnaleaza un inceput de supra-incalzire

Daca ne raportam la cresterea PIB, situatia este asemanatoare, Romania clasandu-se pe cea de-a treia pozitie in trimestrul patru din 2016 fata de aceeasi perioada din 2015, respectiv pe prima pozitie la trei luni in 2017 fata de trimestrul unu din 2016. Astfel, datele Eurostat pentru ultimele trei lun din 2016 pozitioneaza Romania la +4,8%, mult peste media UE 28, de numai 1,7% pe an, iar in trimestrul unu din 2017, tara noastra, cu +5,7%, este superioara mediei UE 28, de 2,4%.

"Observam o tendinta generala de crestere economica la nivelul UE, ceea ce explica, pana la un punct, cresterea pietei rezidentiale din tara. Cu toate acestea, desi Romania conduce lejer in trimestrul intai din 2017, din punctul de vedere al aprecierii din piata rezidentiala este doar pe locul 20. Privind situatia din aceasta perspectiva, se pare ca ar mai fi loc de crestere. Cred, insa, ca analiza trebuie rafinata pe polii principali de crestere economica si sociala: Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Brasov, Iasi si Constanta", mai spune Daniel Manate.

El arata, de asemenea, ca "in mod particular, piata din Cluj-Napoca semnaleaza un inceput de supra-incalzire, surprins de toti indicii imobiliari relevanti din piata rezidentiala, inclusiv de indicele ANEVAR. Astfel, daca la nivel national cresterea indicelui ANEVAR in triemstrul patru din 2016 fata de al treilea trimestru din acelasi an a fost de +1,6%, Cluj-Napoca conducea detasat intre polii de dezvoltare cu +7%, urmat de Timisoara (+4%) si Bucuresti (+3,25%)". In trimestrul unu din 2017 fata de ultimele trei luni din 2016, cresterea la nivel national a ajuns la +3,73%, iar indicele ANEVAR maxim al polilor regionali a fost Constanta, cu +3%, urmata de Cluj-Napoca (+2,8%) si Bucuresti (+2,15%).